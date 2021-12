Le neroverdi incassano l’ennesimo 3-1 stagionale a Castelbellino, ma con molti rimpianti (25-22, 21-25, 27-25, 25-9)

CHIETI – Comincia ad essere un copione scritto fin troppe volte quello che sta accompagnando la Pallavolo Teatina in questo campionato. Anche ieri, a Castelbellino, le neroverdi se la sono giocata punto a punto nei primi tre set, portando a casa con pieno merito il secondo ma, sotto 2-1, con la partita teoricamente ancora aperta, sono precipitate nel quarto set, perso a 9. Stavolta, è grande il rammarico per il terzo set, con le teatine che, sul 25-24 a loro favore, hanno avuto la palla per chiuderla: l’attacco fuori ha però permesso alle padrone di casa di andare sul 25-25, per poi chiudere la frazione sul 27-25. Miglior marcatrice tra le neroverdi è stata Martina Gorgoni, autrice di 14 punti, seguita dai 10 di Filacchioni e Biesso. 7 per la rientrante Corradetti. Dall’altro lato, 22 per Soleti e 10 per l’ex di turno Gotti.

«Siamo arrivati a questa gara con una grande pressione addosso – questo il commento a fine gara di Cristian Piazzese -, perché sapevamo dell’importanza della partita. Ce la siamo giocata pienamente per tre set, e solo alcuni episodi sfavorevoli ci hanno impedito di portarci avanti nel punteggio. Purtroppo, commentiamo un’altra sconfitta perché, evidentemente, non è tanto un problema caratteriale o emotivo, ma piuttosto non siamo ancora una squadra capace di affrontare questo campionato. Al momento abbiamo concrete possibilità di fare punti solo con quelle quattro-cinque squadre con le quali ci giochiamo la salvezza. Da questo punto di vista, la prossima partita dopo la sosta sarà decisiva, dobbiamo ricaricare le batterie e cercare i tre punti lì, altrimenti diventerà tutto più complicato di quanto già non sia».

Il tabellino

Battistelli-Termoforgia Castelbellino – Pallavolo Teatina 3-1 (25-22, 21-25, 27-25, 25-9)

Battistelli-Termoforgia Castelbellino: Gotti 10, Pizzichini 9, Zannini n.e., Polezzi n.e., Rossi n.e., Cardoni n.e., Valoppi (L), Spadoni 9, Galazzo 5, Pomili 9, Soleti 22. All.: Luca Secchi.

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli, D’Amico n.e., Carrisi 3, Filacchioni 10, Courroux 2, Biesso 10, Stafoggia 6, Corradetti 7, Gorgoni 14, Cardellicchio n.e., Ricci 2. All.: Cristian Piazzese.