Basket, Roseto chiude con un successo il precampionato

La squadra si è imposta 80 a 71 contro il Rieti nell’ultima amichevole. Il coach D’Arcangeli: “Obiettivo di partire e fare bene dopo una buonissima pre-season”

RIETI – Con un’altra prova convincente gli Sharks vincono l’ultima amichevole pre-season ( bilancio di 10 vittorie su 12 incontri ), al PalaSojourner di Rieti ( in occasione del 7° Memorial Giuseppe Gasperini) contro i padroni di casa della NPC. Ancora assente Nikolic a causa di un virus intestinale, coach D’Arcangeli ha avuto risposte positivissime ancora una volta da Yancarlos Rodriguez, 23 punti ( tutti dopo l’intervallo ) e miglior marcatore del match, capitan Bushati 14 punti e tanta leadership nei momenti cruciali, in doppia cifra anche Akele con 10 ; dall’altra parte ottima la gara del duo Tomasini-Toscano, 32 totali per gli ex Legnano, 13 per Casini, da ricordare inoltre che la NPC era senza il suo lungo americano Jarvis Williams appena tagliato ed in attesa di essere sostituito, Conti ai box per un infortunio alla mano, e come se non bastasse Frazier si è rotto il setto nasale al 5° minuto, rendendo necessario anche l’entrata dell’ambulanza.

I canestri di Frazier e Toscano spingono Rieti subito sul +4 dopo quattro minuti di gioco; Person prova a scuotere i suoi, ma i padroni di casa non concedono spazi e sono brillanti in attacco, con il primo periodo che si chiude sul 20-15 nonostante l’uscita per infortunio di Frazier prima e Bonacini poi. In avvio di secondo periodo la musica non cambia, con gli Sharks che continuano a tenere alta l’intensità difensiva e, grazie alle realizzazioni di Eboua e Akele accorciano, prima di subire ancora una volta l’affondo dei padroni di casa con Tomasini e Toscano, sul 29-21: Roseto riordina le idee rintuzza lo svantaggio velocemente, rientrando negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 34-31, grazie ad una triplissima di Akele.

Al rientro in campo Roseto preme subito sull’acceleratore: Sherrod ne mette 6 in due minuti, mentre Rodriguez si traveste da Superman bruciando la retina laziale azione dopo azione ( saranno 15 nel solo terzo quarto, 23 finali ). Rieti comincia ad annaspare, complice anche la panchina ridotta, gli Sharks ne approfittano e volano sul +12, prima che Carenza riporti i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio. Negli ultimi dieci minuti la NPC tenta la rimonta: Casini si accende in un amen, il pubblico ci crede, ma Bushati prima e ancora Rodriguez poi scavano un solco insormontabile tra le due, chiudendo di fatto i conto sul +9 finale, 71-80.

Coach Germano D’Arcangeli dopo il match vinto ed a una settimana esatta dall’esordio in regular season: “Abbiamo giocato un’altra buona amichevole, contro una formazione che ha messo tutto in campo, contando anche che era dimezzata da un paio di infortuni e defezioni; piccoli passi avanti verso l’esordio a Mantova, l’intensità è stata quella giusta, e come ultimo test era quello che volevo. Rieti ci ha tenuto testa sotto l’aspetto fisico, e spinti dal pubblico, sono contento di come abbiamo reagito dopo un primo momento di difficoltà, e soprattutto della gara che hanno fatto Rodriguez e Bushati, data l’indisponibilità di Nikolic si sono divisi tanti minuti nel ruolo di playmaker. Ora abbiamo una settimana intera per focalizzarci al grande esordio in campionato, con l’obiettivo di partire e fare bene dopo una buonissima pre-season”.

L’amichevole di Rieti è stata l’ultima pre-stagionale degli Sharks: da domenica prossima, 7 Ottobre, s’inizierà a fare sul serio, esordio per i biancazzurri in questa A2 al PamaBam di Mantova contro i padroni di casa della Pompea.

TABELLINO:

NPC RIETI – ROSETO SHARKS 71-80 ( 20-15, 14-16, 15-27, 22-22 )

Rieti: Berrettoni 3 , Tomasini 16 , Casini 13 , Toscano 16 , Moretti , Gigli 6 , Vujanac n.e. , Cocco n.e. , Carenza 12 , Frazier 5 , Bonacini All. Rossi

Roseto : Simonovic , Person 7 , Rodriguez 23 , Ianelli , Penè 3 , Eboua 6 , Falk , Bayehe , Sherrod 8 , Akele 10 , Pierich 9 , Bushati 14 All. D’Arcangeli