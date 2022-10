Basket paralimpico, Francesco Leocata premiato in Comune a Pescara

PESCARA – Francesco Leocata, 31 anni, vive una stagione di grande successo; nel 2022 ha conquistato il titolo mondiale di basket paralimpico con la maglia della Nazionale a Madeira. Leocata si distingue a livello nazionale come agonista per la grande passione sportiva che lo ha portato negli anni a cimentarsi anche in altre discipline dove ha fatto registrare successi altrettanti : si è infatti più volte laureato vice campione italiano del Getto del Peso, mentre nel 2017 aveva addirittura conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di Calcio a 5 con la squadra azzurra.

“Lo sport soprattutto per questi atleti è un formidabile strumento di integrazione e socializzazione” ha detto il presidente della Commissione comunale allo Sport Adamo Scurti. La pergamena, ricevuta da Francesco dalle mani del sindaco Masci, reca la seguente motivazione: “A Francesco Leocata, per il poliedrico impegno e per la passione che lo hanno portato a fregiarsi dei titoli mondiali e italiani nel calcio a 5, nel basket e nel getto del peso”.