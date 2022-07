Basket, nasce una sinergia tra società di Pescara, Lanciano e Isernia

PESCARA – Nasce una nuova ed importante sinergia nella pallacanestro abruzzese e molisana: Pescara Basket, Unibasket Lanciano e Accademia Pallacanestro Isernia uniscono infatti le proprie forze per dare vita ad un progetto comune e di lungo raggio per la valorizzazione dei propri settori giovanili, creando un circuito ed una filiera solida e di qualità che possa portare i talenti ed i prospetti provenienti dai rispettivi vivai verso l’Eccellenza e l’Alto Livello.

La collaborazione fra le tre società era già iniziata negli scorsi anni ed ora si rinsalda grazie ad una nuova visione condivisa di programmazione per un basket giovanile di grande profilo. Uno dei cardini di questo nuovo corso sarà implementare il reclutamento di atleti di valore, locali, nazionali ed internazionali, da inserire nel programma di sviluppo tecnico individuale e nelle squadre giovanili d’Eccellenza.

Le tre società, in virtù di questa nuova partnership, lavoreranno con gruppi di quantità e qualità migliore ponendosi già dalla prossima stagione come obiettivo il raggiungimento delle Finali Nazionali nelle tre categorie Under 19, Under 17 e Under 15, per confrontarsi con i loro coetanei provenienti dai vivai delle più grandi e blasonate società di pallacanestro italiane.

Un polo giovanile d’Eccellenza che sia da punto di riferimento di tutto il Centro-sud della Penisola: del resto è ormai da diversi anni che le rappresentative giovanili dei tre club fanno incetta di titoli e riconoscimenti a livello di basket giovanile e crediamo che l’unione delle grandi risorse dei rispettivi sodalizi in termini di esperienza dirigenziale, con tecnici di altissimo profilo ed un serbatoio vastissimo di atleti possa dare quella marcia in più per affermarsi sempre di più a livello nazionale curando nei minimi dettagli la preparazione fisica, l’aspetto nutrizionale ed il supporto scolastico e psicologico dei ragazzi, aspetti questi che saranno tra i cardini del nuovo corso.

Nei prossimi giorni saranno svelati tutti i nomi ed i programmi di questo ambizioso progetto.