BasiRich Event, oggi a Penne la 4° edizione

Appuntamento per il 31 agosto 2019 alla Villa Comunale con il festival hip-hop per ricordare Claudio Basilavecchia e Marco Riccitelli

PENNE – Sabato 31 agosto dalle 15 fino notte fonda quarta edizione di Basirich a Penne. Nella Villa comunale in viale San Francesco una giornata per ricordare il mondo e le passioni di Claudio Basilavecchia e Marco Riccitelli, i due ragazzi del luogo morti tragicamente in mare nell’estate del 2016.

Un appuntamento che avrà inizio alle 15 con contest di break dance per la categoria under 16. Quest’anno in giuria ci saranno B-Boy Frigo della Pavimento Fertile crew di Senigallia, Gio della locale WHS, Eddy e Twain della Rapid Soul Moves di Ortona e DJ Manzo da Bari che saranno anche in consolle. A presentare Keso direttamente da L’Aquila.

Quindi musica live con diversi artisti sul palco dal due rap Blitzkrieg (i pescaresi Dono e Rin) fino al momento culminante in serata con Claver Gold + Tmhh e Blitzkrieg (Dono e Rin + Dj Elle P). L’artista di Ascoli Piceno si iniziato a far apprezzare dal 2014 con “Mr. Nessuno” quindi il disco “Requiem” fino al più recente EP “Lupo di Hokkaido” dove ha collaborato con il produttore Kintsugi.

L’evento si concluderà alle ore 3 con i dj set di Lou Quinzio e Han_zel che apriranno anche il live di Claver Gold. Ingresso omaggio per i vari eventi.

Così gli organizzatori: “Siamo contenti che l’evento stia crescendo di anno in anno. Il contest sta diventando un appuntamento davvero importante per tutti gli appassionati e anche i nostri appuntamenti live stanno riscuotendo un buon seguito. Il nostro obiettivo è onorare al meglio il ricordo di Claudio e Marco. Due amici che adesso non ci sono più, ma che continuano a vivere nella nostra mente e nei nostri cuori”.