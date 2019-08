Barilla e l’Abruzzo, la ricostruzione continua

L’AQUILA – A 10 anni dal terremoto che ha colpito l’Abruzzo, il Gruppo Barilla il prossimo venerdì 20 settembre 2019 ricorda la donazione per la ricostruzione dell’intero plesso scolastico e della palestra della Scuola di San Demetrio ne’ Vestini e rinnova il suo sostegno verso la comunità locale con un ulteriore contributo all’Istituto Comprensivo San Demetrio Ne’ Vestini e Rocca di Mezzo.

10 anni fa una donazione del Gruppo Barilla ha permesso di ricostruire la scuola di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) distrutta dal terremoto. Il 19 settembre, pochi mesi dopo il sisma, i ragazzi di San Demetrio hanno potuto iniziare regolarmente l’anno scolastico. 8 mesi dopo la ricostruzione della palestra della scuola, un altro luogo di “normalità quotidiana” che oggi viene utilizzata da più di 500 persone, tra bambini/ragazzi (si tratta di una istituto comprensivo che copre la Scuola Infanzia, la Primaria e la Secondaria I° Grado), e adulti, durante l’anno scolastico e nei camp estivi.

Quest’anno Barilla festeggia questa ricorrenza rilanciando il suo impegno verso la comunità locale con un ulteriore contributo all’Istituto Comprensivo San Demetrio Ne’ Vestini e Rocca di Mezzo.

La nuova donazione dell’azienda di Parma ha permesso di integrare gli impianti generali della palestra (il nuovo impianto di condizionamento, che permette l’utilizzo della struttura anche quando fa tanto freddo – o caldo, le gradinate per far sedere i genitori/spettatori, il potenziamento delle dotazioni sportive, ecc.). Inoltre è stata realizzata ex novo cucina professionale con annesso refettorio dove si svolgeranno anche corsi e attività di educazione alimentare.

Martedì 20 settembre 2019, dalle 10.30 alle 16.30, la nuova donazione verrà presentata alla presenza di Paolo Barilla, delle istituzioni politiche locali e del Preside dell’Istituto. Nel pomeriggio ci sarà una manifestazione sportiva con i ragazzi di san demetrio e alcuni ospiti speciali del mondo dello sport.

Nel mezzo una storia nella storia: ad organizzare il pranzo saranno gli “Angeli Barilla” (dipendenti del Gruppo Volontari di Protezione Civile) con la loro Colonna Mobile, una struttura che nella fase acuta delle emergenze che hanno colpito il nostro Paese (terremoti, alluvioni) ha garantito un pasto caldo e un riparo per le popolazioni colpite dalle calamità e per i volontari impegnati nelle operazioni di soccorso.