Bando di Servizio Civile Universale e candidatura aperte alla Labor

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Cooperativa Sociale Labor, in qualità di ente capofila del Servizio Civile Universale, è alla ricerca di 319 giovani operatori di servizio civile da impiegare nel programma d’intervento: “La comunità del benessere: autonoma, solidale, responsabile, accogliente e sostenibile” approvato e inserito nel Bando Ordinario 2022 del Servizio Civile Universale. I progetti promossi dalla Cooperativa Sociale Labor hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolati su 5 giorni a settimana e una retribuzione mensile di 444,30€ a carico del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile.

Chi può partecipare:

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:

1.

cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

2.

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

3.

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Il Servizio Civile Universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

I progetti citati sono attivi su tutto il territorio regionale con particolare rilevanza sul territorio della provincia di Teramo e riguardano i seguenti settori:

-Assistenza;

-Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport;

-Patrimonio storico, artistico e culturale;

-Patrimonio ambientale.

Nello specifico i progetti sono i seguenti:

• #GAME ACADEMY

– settore ASSISTENZA MINORI – n. posti129

• GENERAZIONI A CONFRONTO: ESPERIENZA E INNOVAZIONE – settore ASSISTENZA ADULTI E ANZIANI – n. posti 48

• CUSTODI DI SOGNI – settore ASSISTENZA DISABILI – n.posti 43

• LE OLIMPIADI DELLA CITTADINANZA – settore EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT – n. posti 30

•A.C.T. ARTE CULTURA E TRADIZIONI – settore PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE – n. posti 44

• GREEN BUILDING: UN FUTURO SOSTENIBILE – settore PATRIMONIO AMBIENTALE – n. posti 25

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023

Per una corretta compilazione della domanda e verifica dei requisiti richiesti è necessario leggere con molta attenzione il BANDO pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

Per ulteriori informazioni e assistenza nella presentazione della domanda potete contattare:

Cooperativa Sociale LABOR, Via Patini, 7 – Roseto degli Abruzzi (Te)

Orario di Apertura: Da Lunedì al Venerdì

Sito internet: www.cooperativalabor.it

Telefono-whatapp: +39 085 4168277

Facebook: @laborserviziocivile

Instagram: @laborserviziocivileuniversale