Bandiera Blu numero 22 a Fossacesia: due eventi il 26 giugno

FOSSACESIA – Fossacesia celebra la Bandiera Blu, il riconoscimento conferito ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE) in un duplice evento in programma lunedì 26 giugno. Il primo, si terrà alle ore 11, in piazza Alessandro Fantini, con una cerimonia alla presenza del sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, degli assessori e congilieri comunale e della autorità, nel corso della quale verrà innalzato il vessillo della FEE sull’asta posta a fianco del Palazzo Comunale; il secondo, è per le 11:30 sul Lungomare, nella piazzetta della Spiaggia per Tutti, con la consegna della Bandiera Blu agli stabilimenti balneari della Marina.

Per Fossacesia si tratta del 22esimo riconoscimento consecutivo, che quest’anno assume un significato molto particolare, come sottolinea il sindaco Di Giuseppantonio: “Abbiamo deciso di dedicare il simbolo della FEE a Giuseppe Calabrese, primo cittadino di Isole Tremiti, prematuramente scomparso lo scorso maggio proprio durante il viaggio a Roma per l’assegnazione della Bandiera Blu – sottolinea il sindaco Di Giuseppantonio -. Il processo di candidatura è complesso e l’assegnazione è il risultato di un impegno collettivo, che esige un grande lavoro da parte dei sindaci. Conquistare il vessillo è un momento di gratificazione per tutti gli sforzi compiuti, una festa. Lo sarebbe stato anche per Calabrese e a lui ora va il nostro pensiero”.