Bandiera Blu per Giulianova, rinconquistato il vessillo FEE

GIULIANOVA – La Bandiera Blu tornerà a sventolare, fiera, sul litorale giuliese. Giulianova riconquista il prestigioso vessillo assegnato dalla FEE, Foundation for Environmental Education, che certifica la qualità delle acque di balneazione e dei servizi offerti nella gestione ed educazione ambientale. La cerimonia di consegna si è svolta oggi a Roma in maniera “simbolica”, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, attraverso una diretta Facebook riservata alle amministrazioni comunali, a cui hanno partecipato il Sindaco Jwan Costantini e l’Assessore al Turismo Marco Di Carlo.

L’Amministrazione Costantini ha lavorato con impegno affinché, anche quest’anno, Giulianova rispettasse i criteri specifici richiesti dalla FEE per l’ottenimento della Bandiera Blu. Tra questi il controllo delle acque di balneazione, effettuato con regolari campionamenti ad opera delle agenzie regionali nell’ambito del programma nazionale di monitoraggio, la depurazione delle acque reflue e la raccolta differenziatala, la gestione dell’arenile nell’ambito dei servizi offerti e dell’accessibilità, la sicurezza per la tutela dell’ambiente e dei bagnanti, l’educazione ambientale nelle scuole e la presenza di aree pedonali e piste ciclabili.

“L’amministrazione e gli uffici preposti hanno lavorato incessantemente per la riconquista di questo importante riconoscimento – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – che attesta, ufficialmente, la qualità eccellente delle nostre acque di balneazione e dei servizi offerti sulle nostre spiagge, in tema di accessibilità e di tutela dell’ambiente. Una notizia davvero lieta, in questo periodo così duro, che anche le attività turistiche stanno vivendo”.

“La città conquista un ulteriore vessillo che qualifica l’offerta turistica del nostro territorio – dichiara l’Assessore Marco Di Carlo – e conferma la qualità delle nostre acque, delle nostre spiagge e di tutti i servizi offerti. Quest’anno, più che mai, siamo orgogliosi che Giulianova abbia ottenuto questo prestigioso riconoscimento, riconfermandosi ulteriormente metà turistica ambita del litorale abruzzese”.

“Ringraziamo gli uffici comunali competenti che anche quest’anno hanno lavorato alacremente – dichiara l’Assessore all’Ambiente Giampiero Di Candido – per far sì che la nostra città rispettasse, in maniera soddisfacente, i criteri richiesti dalla FEE, anche in materia di rispetto ed educazione ambientale”.