Avviato progetto sperimentale all’Istituto Argoli di Tagliacozzo

TAGLIACOZZO – Negli ultimi anni l’Istituto Argoli sta sperimentando una modalità innovativa di orientamento in entrata, in modo da andare incontro alle esigenze di alunni e famiglie che si trovano a scegliere l’indirizzo di scuola secondaria di secondo grado. Già dallo scorso anno l’Istituto accoglie i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado facendo visitare loro l’Istituto e la cittadina di Tagliacozzo, inserita tra i Borghi più Belli d’Italia.

Nel percorso i ragazzi vengono accompagnati dagli alunni dell’Istituto Turistico che rivestono il ruolo di “ciceroni”, effettuando vere e proprie visite guidate in lingua italiana ma anche in inglese, francese e spagnolo. Questa speciale metodologia didattica, definita peer-to-peer, consente di generare apprendimenti duraturi sia nei ragazzi che fanno da “guida” – appositamente formati dai loro docenti per questo ruolo – sia negli studenti più giovani che vivono un’esperienza formativa non convenzionale.

In quest’ottica, durante l’anno scolastico da poco iniziato, l’Istituto Argoli ha avviato un progetto sperimentale con l’Istituto Collodi-Marini di Avezzano: gli studenti delle classi terze, già accolti in visita presso l’Istituto, a breve saranno i destinatari di lezioni in pillole sulle materie di indirizzo dell’Istituto Turistico, effettuate dai docenti dell’Argoli. Si tratta di una modalità di orientamento che è stata già sperimentata con gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Argoli e che pertanto si è deciso di esportare, così da aiutare i futuri alunni ad entrare in contatto ancora più da vicino con il programma di studi dell’Istituto Turistico e fornire quindi gli strumenti più utili per scegliere la scuola che li condurrà al diploma.

“Il nostro programma di orientamento continua” spiega la Dirigente Scolastica Clementina Cervale “e, fieri del servizio che formiamo a alunni e famiglie, ci prepariamo ad accogliere il prossimo 11 novembre gli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Di Girolamo”.