Avis Pescara, verso l’inaugurazione della nuova sede

PESCARA – Manca poco più di un mese al Natale, già le prime decorazioni iniziano a spuntare per le vie della città di Pescara. Solitamente le festività natalizie portano gioia, amore e solidarietà. Solidarietà che significa anche donazione. L’AVIS comunale di Pescara è sempre alla costante ricerca di donatori. Le richieste di sangue sono di gran lunga superiore al numero di donatori. Il Presidente Vincenzo Lattuchella si esprime così su questa situazione:

”Le cose qui da noi stanno cambiando. Giorno dopo giorno tantissimi giovani si stanno avvicinando al mondo AVIS. A ridosso del Natale, ma anche negli ultimi mesi, c’è stata un incremento di ragazzi che hanno scelto di aiutare il prossimo donando il loro sangue. Donare – prosegue Lattuchella – è un atto eroico, straordinario. Dalla fine del mese di novembre partiremo con campagne di sensibilizzazione mirate, approfittando dell’arrivo del Natale. Il sangue è una necessità quotidiana. Ogni volta che si verifica una carenza di sangue, diventa drammatica non solo la gestione di eventi eccezionali come gli incidenti, ma anche e soprattutto la quotidiana attività sanitaria che coinvolge la maggior parte degli interventi chirurgici, di alta specialità della cardiochirurgia, l’attività del pronto soccorso, le terapie oncologiche contro i tumori e le leucemie, le anemie di carattere medico, i trapianti di organo e di midollo osseo.

Donare il sangue è un modo concreto di esprimere la solidarietà verso il prossimo, perché donare salva la vita ai pazienti. Non solo questo, donare fa bene anche agli stessi donatori, perché grazie ai controlli effettuati è possibile avere sempre sotto controllo anche la propria salute. Chiaramente non ci accontentiamo. Nelle prossime settimane inaugureremo anche la nuova sede che ci permetterà di accogliere i nostri volontari in una struttura più moderna”.