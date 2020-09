Avis Pescara aperto domenica 27 settembre 2020: ecco gli orari

PESCARA – Con il passare del tempo e con la costante presenza del covid19 nelle nostre vite, l’esigenza di sangue e di plasma, non cessa mai. A conferma di questa necessità, AVIS Pescara ha lanciato tre hashtag per sensibilizzare la donazione del plasma: #gialloplasma #BeYellow e #fattiglianticorpi. È ormai noto che con il plasma si aiuta tantissima gente in difficoltà. Ma, purtroppo, non esiste solo il covid19 e la necessità di sangue, non smette mai di esistere.

Le strutture ospedaliere, stanno tornando ad effettuare visite e operazioni di routine e, per questo motivo, è risalita la richiesta di sacche di sangue.

Domenica 27 settembre 2020, dalle 09:00 alle 12:00, la nuova sede di P.zza Salvo D’Acquisto a Pescara rimarrà aperta straordinariamente, per i donatori. Chi vorrà donare, in ogni caso, dovrà prenotare telefonicamente l’appuntamento allo 085 2934219. Salvare vite donando il sangue è la miglior risorsa che una persona possa avere. C’è costante bisogno di sangue e plasma e venire a donare è fondamentale.

L’AVIS di Pescara è aperta, in P.zza Salvo D’Acquisto 19/21 a Pescara, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15:00

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.

Telefono: 085 2934219