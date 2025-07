AVIS, il tour dell’Italia in bicicletta arriva in Abruzzo

REGIONE – Una pedalata lungo tutta l’Italia, per sensibilizzare alla donazione di sangue e, perché no, anche alla mobilità sostenibile. Tutto in bici, col sorriso sul volto e con la speranza di poter aiutare qualcuno. Daniele Vallet è un cosiddetto “AVISino”, cioè facente parte dell’AVIS, è certamente un buon ciclista ed è anche uno scrittore.

È partito quasi quattro mesi fa dalla sua città, Aosta, scendendo giù per lo Stivale dal lato del Tirreno fino alla Sicilia, per poi risalirlo, toccando anche l’Abruzzo. Ieri ha fatto tappa alla sezione pescarese dell’AVIS donatori di sangue, dopo aver percorso 4800 km.

È stato accolto dal personale, ha visitato la sede e si è intrattenuto a colloquio con i responsabili, cogliendo anche l’occasione per rifocillarsi prima di riprendere il suo lungo viaggio. In Abruzzo le tappe AVIS che Vallet ha toccato sono anche quelle di Vasto e L’Aquila. Donare fa bene, agli altri e a se stessi. Un’iniziativa che parla di altruismo, sostenibilità e amore per il prossimo.

Avis Abruzzo, Avis Provinciale Pescara e Avis Pescara insieme nel sostenere Daniele nella sua pedalata di sensibilizzazione.