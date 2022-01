Avis donatori di sangue al fianco dei Campionati italiani di marcia

PESCARA – Anche l’Avis donatori di sangue Pescara al fianco dei campionati italiani di marcia, che si sono svolti a Pescara domenica 16 gennaio riscuotendo un grande successo. Il messaggio che Avis intende promuovere in ambito sportivo, è soprattutto di carattere sociale e di sensibilizzazione. Presente in prima persona anche il presidente della sezione pescarese, Vincenzo Lattuchella.

“Siamo da anni vicini a questo tipo di manifestazione. È il veicolo ideale per divulgare un corretto stile di vita, cultura, educazione. Lo stile di vita sano è quello che contraddistingue il donatore di sangue. Inoltre, non bisogna dimenticare gli aspetti sociali: oggi siamo sempre più costretti a stare rinchiusi, isolati, perché il Covid ha portato anche a questo. E specialmente i ragazzi più giovani stanno pagando a caro prezzo l’assenza di socialità. Lo sport può sopperire a questa carenza, perciò Avis donatori di sangue cercherà sempre di sostenere eventi simili anche in futuro, laddove rileveremo la presenza delle caratteristiche precedentemente sottolineate”.

I campionati italiani di marcia hanno centrato in pieno gli obiettivo quindi, non solo dal punto di vista agonistico (sono stati assegnati i primi titoli italiani 2022 da parte della Federazione di atletica leggera), ma anche a livello sociale e culturale.

Avis donatori di sangue è stata presente fisicamente sia in conferenza stampa sia nel giorno della gara con stand informativi… e sorrisi.