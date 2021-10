Avezzano, viola il divieto di avvicinamento: arrestato uomo di 55 anni

L’uomo, che aveva l’obbligo di stare lontano dai luoghi frequentati dalla donna, fermato nelle immediate vicinanze del’abitazione di lei

AVEZZANO – Un uomo di 55 anni é stato sorpreso dalla volante della Polizia di Avezzano nelle immediate vicinanze dell’abitazione di una donna nonostante nei mesi scorsi, su richiesta del P.M. della locale Procura della Repubblica, gli fosse stato imposto il divieto di avvicinamento ad essa a seguito di forti contrasti per questioni di vicinato per le quali la vittima aveva presentato varie denunce.

L’uomo aveva l’obbligo di rispettare una distanza minima di almeno 500 metri dalla parte offesa o dai luoghi da questa frequentati. Alla luce degli ultimi eventi la Polizia ha chiesto all’Autorità Giudiziaria di emettere nei suoi confronti una misura cautelare più severa.