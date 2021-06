Avezzano, si allunga il percorso attrezzato sul monte Salviano

Entro fine luglio dovrebbero partire i lavori per allungare il vecchio tratto pedonale, che collega la Curva delle castagne con il valico

AVEZZANO – Lavori in corso sul percorso attrezzato sul monte Salviano. Il vecchio tratto pedonale, che attualmente collega la Curva delle castagne con il valico, ora sarà allungato verso il versante di Capistrello, sempre nel territorio di Avezzano: la realizzazione del tracciato, in fase di progettazione, prenderà forma più o meno in contemporanea con il restyling del vecchio percorso, dovrebbe diventare realtà entro la fine dell’estate.

La realizzazione del nuovo tratto dovrebbe passare alla fase dei lavori entro la fine di luglio, così come le operazioni di rifacimento del fondo e sistemazione della staccionata.

Nuovo look anche per il percorso di inizio della via Crucis vicino alla fontana. L’impresa ha ripristinato i gradoni di accesso in materiale ecocompatibile e sistemato le staccionate.