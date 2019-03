Avezzano, Quota 100 e Reddito di Cittadinanza – Una scelta di Civiltà

Oggi l’incontro promosso dal M5S, presso la Sala Don Orione, per dare risposte concrete ai cittadini

AVEZZANO (AQ) – Oggi, sabato 30 marzo 2019,alle ore 18.00, presso la Sala Don Orione di Avezzano si terrà l’incontro Quota 100 e Reddito di Cittadinanza – Una scelta di Civiltà, organizzato dal M5S , finalizzato a fornire ai cittadini informazioni concrete su queste due importanti manovre del Governo del Cambiamento.

“Manovre – come spiega il consigliere regionale Giorgio Fedele, tra i relatori dell’evento – che il M5S chiede da anni e che finalmente sono diventate realtà grazie all’impegno profuso dal Vice Premier Luigi Di Maio e da tutti i portavoce del M5S. I numeri che riguardano l’Abruzzo sono significativi – continua Fedele – e impattano in maniera sostanziale sul nostro territorio. Sabato sarà l’occasione per analizzarli insieme e capire come la Regione Abruzzo potrà percorrere al meglio questa nuova strada tracciata dal Governo del M5S”.

All’incontro saranno presenti la Senatrice Gabriella Di Girolamo, la deputata Valentina Corneli, il Senatore e Vice Presidente della Vigilanza Rai Primo Di Nicola ed il Consigliere comunale Francesco Eligi.

Tutti i cittadini che vogliono sapere come funziona il Reddito di Cittadinanza o avere informazioni su Quota 100 potranno raggiungere i portavoce del M5S ad Avezzano in via Corradini. L’ingresso è libero.