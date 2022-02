Avezzano, incendio in un capannone agricolo: l’intervento dei VdF

AVEZZANO – Un incendio è divampato poco dopo la mezzanotte del 6 febbraio all’interno di un capannone agricolo nella frazione di Caruscino, immediata periferia est di Avezzano. L’incendio, le cui cause sono ancora ignote e in corso di accertamento, ha interessato un capannone adibito al ricovero macchine e attrezzature agricole al cui interno non vi erano persone.

Le fiamme hanno aggredito alcune macchine agricole all’interno dell’edificio e diversi contenitori di legno e plastica presenti in quantità. I Vigili del fuoco hanno evitato il propagarsi del rogo scongiurando danni ben più gravi alla struttura e altre attrezzature. Per lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area, oltre che i Vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano, è intervenuta anche la squadra dei Vigili volontari di Carsoli che ha lavorato per oltre tre ore.