Avezzano, costituito il coordinamento femminile di “Cambiamo il Futuro”

AVEZZANO (AQ) – Si è costituito ieri, alla presenza del senatore Gaetano Quagliariello e dei rappresentanti territoriali del movimento, il coordinamento femminile di “Cambiamo il Futuro” di Avezzano. Ne fanno parte Gianna Amicucci, Laura Campana, Francesca Cioni, Anna Maria Colizza, Elisa Esposito, Maria Luigia Petrucci, Graziella Rubeo, Angela Salucci, Claudia Sannito, Maria Rita Santucci.

“Nessun cedimento al politicamente corretto – si legge in una nota –, ma volontà di valorizzare la presenza femminile e il contributo di grande valore che le donne garantiscono alla partecipazione politica e alla vita pubblica, tanto sui temi specifici quanto in generale su un programma per il futuro della nostra città”.

Nei prossimi giorni verrà altresì comunicata la composizione del coordinamento giovanile.