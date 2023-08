Avezzano, arrestato pregiudicato per furto con spaccata

AVEZZANO – “Esprimo un sentimento di apprezzamento per la tempestività con cui questa mattina, alle prime luci dell’alba, l’equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano e la locale Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri, hanno arrestato un pregiudicato, autore di furto con spaccata effettuato ai danni di un esercizio commerciale della nostra città. È doveroso sottolineare la velocità con cui gli agenti sono intervenuti. Un’azione che lancia un messaggio chiaro ai malintenzionati. Tra occhi delle telecamere, posizionati in modo sempre più capillare, e indiscutibile professionalità degli operatori di Polizia, chi vuole delinquere sa di non farla franca facilmente. Ciò contribuisce a rassicurare i concittadini onesti sulla presenza dello Stato nelle sue diverse articolazioni e sulla positiva sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine, nel controllo del territorio, già verificata in numerose circostanze”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio.

