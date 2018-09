Autovelox settembre 2018 in Abruzzo: dove trovarli

Le date, con i luoghi e gli orari in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di settembre in provincia di Pescara, Chieti e Teramo

Nel mese di settembre in Abruzzo in alcune tratte stradali saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità, al fine di invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. Di seguito i luoghi e le date nelle quali saranno attivi i controlli elettonici.

Provincia di Pescara

La Polizia Locale del Comune di Cepagatti ha reso noto che le apparecchiature di controllo della velocità saranno posizionate venerdì 14, mercoledì 19 e venerdì 28. Il Comune di Pianella ha fissato i controlli nelle mattinate (dalle ore 8.30 alle ore 12.30) di mercoledì 12, lunedì 17. Il Comune di Rosciano, invece, ha deciso per i giorni: lunedì 9, martedì 10, giovedì 20, venerdì 21, sabato 22, domenica 23, lunedì 24, martedì 25, giovedì 27, venerdì 28, sabato29, domenica 30 e lunedì 31.

Provincia di Chieti

La Polizia Locale di Atessa effettuerà i controlli sul tratto di Strada Provinciale – Sangritana Località Saletti. Atessa/Paglieta nella giornata di sabato 15 (dalle ore 09,00 alle ore 13,00). Venerdì 21, dalle ore 14 alle ore 19, l’autovelox sarà sulla strada statale 652 (Fondo Valle Sangro) nel tratto ricompreso tra il Km. 68+00 e il Km. 70+500. Mare/Monti. Sabato 29, invece, dalle ore 14 alle ore 19 sarà sulla Strada Provinciale– Sangritana Località Piana La Fara. Per quanto riguarda il Comune di Guardiagrele, i controlli verranno prioritariamente effettuati sulla statale 81, sulla strada provinciale 218 (ex statale 538) e sulla strada provinciale 215 (ex statale 363) nelle giornate di lunedì 10, giovedì 13, martedì 18, sabato 22, lunedì 24 e mercoledì 26.

Il Comune di Miglianico ha comunicato che l’autovelox sarà posizionato sulla strada provinciale 33 C.da Cerreto nelle giornate di martedì 11, 18, 25 e di giovedì 27 (tutte le date dalle ore 8 alle ore 14); sulla strada provinciale 16 C.da Elcine giovedì 13 (dalle ore 8 alle ore 11) e venerdì 21 (dalle ore 11 alle ore 14); sulla strada provinciale 35 C.da Piane San Pantaleone giovedì 13 (dalle ore 11 alle ore 14) e venerdì 21 (dalle ore 8 alle ore 11) e sulla strada provinciale 214 C.da Cagialone giovedì 27 (dalle ore 8 alle ore 14).

Il Comune di Rapino, sul tratto di statale 81 tra il km 162,120 e il km 163,685, ha fissato le seguenti date: mercoledì 12 (dalle ore 8 alle ore 14), venerdì 14 (dalle ore 14 alle ore20), lunedì 17 (dalle ore 8 alle ore 14), lunedì 24 (dalle ore 8,30 alle ore 13,30), giovedì 27 (dalle ore 8alle ore 14). Il Comune di Rocca San Giovanni ha comunicato che i controlli saranno effettuati in Contrada Novella II sabato 8 e martedì 18 . Il Comune di San Martino sulla Marrucina ha fissato i controlli sulla statale 81, dal km 164 al km 166, tra località Piane Sermane e Gamberale per i giorni: lunedì 10 (dalle ore 13 alle ore 20), giovedì 13 (dalle ore 7,30 alle ore 15), lunedì 17 (dalle ore 7,30 alle ore 15), lunedì 24 (dalle ore 7,30 alle ore 15), mercoledì 26 (dalle ore 13 alle ore 20), venerdì 28 (dalle ore 7,30 alle ore 15)

Provincia di Teramo

La Prefettura di Teramo ha comunicato che la Polizia locale di Alba adriatica effettuerà i controlli, con telelaser, su strade ricadenti in ambito comunale tutti i giorni d’iniziativa. Quella di Ancarano, con autovelox, sulla strada provinciale nr. 57 C.da Casette mercoledì 12, sabato 15, giovedì 20, martedì 25 e sabato 29; in Via Giovanni XXIII martedì 11, venerdì 14, martedì 18, sabato 21 e venerdì 27; sulla strada provinciale nr. 1 bonifica del Tronto lunedì 10, giovedì 13, mercoledì 19, lunedì 24 e mercoledì 26; sulla strada comunale Massoni lunedì 17, sabato 22 e venerdì 28. A Basciano “Unione Colline del Medio Vomano” l’autovelox sarà posizionato sulla strada statale nr.150 km 25+000 – km.27+000 lunedì 10, venerdì 14, martedì 18, domenica 22, martedì 24 e venerdì 28. A Bellante invece sulla strada statale tra le progressive chilometriche 87+000 e 90+200 nei giorni: lunedì 10, mercoledì 12, lunedì 17, mercoledì 19, lunedì 24 e mercoledì 26.

A Campli l’autovelox sarà attivo sulla strada statale nr. 81 – Campovalano dalla progressiva chilometrica 24+780 al civico 151; sulla strada provinciale nr. 17/a Pagannoni da Via Piane Canfora al civico 49/47; sulla strada provinciale nr.17 Floriano dalla progressiva chilometrica 10+100 al civico 315 i giorni: martedì 11, venerdì 14, mercoledì 19, mercoledì 26 e venerdì 28. A Canzano “Unione Colline del Medio Vomano” i controli della velocità saranno effettuati con autovelox sulla strada statale nr.150 km. 17+000 – 19+050 01-07nelle date di martedì 11, sabato 15, lunedì 17, venerdì 21 martedì 25 e domenica 29. A Montorio al Vomano, con autovelox, sulla strada statale nr. 80 km. 62+200 martedì 11, venerdì 14, martedì 18, venerdì 21, lunedì 24 e sabato 29; sulla strada statale nr. 150 km. 31+550 nei giorni di lunedì 10 e giovedì 27. A Morro d’oro con autovelox, sulla strada statale nr. 150 km. 6+300 – 7 +700 nelle date di martedì 11, 18 e 25 e di venerdì 14, 21 e 28

A Notaresco l’autovelox sarà posizionato sulla strada statale nr. 150: al km. 13+360 nei giorni di lunedì 10, 17 e 24, di mercoledì 12, 19 e 26 e di venerdì 20 e 27; al km. 12+330 nei giorni di martedì 11 e 18 e di giovedì 13 e martedì 18. A Penna Sant’Andrea “Unione Colline del Medio Vomano” la velocità verrà rilevata con autovelox sulla strada statale nr. 150 e sulla strada statale nr. 81 tutti i mercoledì del mese. A Tossicia, sempre con autovelox, sulla strada statale nr. 150 al km. 33+800 (Petrignano) martedì 11, venerdì 14, sabato 15, mercoledì 19, domenica 22, martedì 25, venerdì 28 e sabato 29. A Giulianova tutti i giorni feriali nelle vie: Cupa, Montello, per Mosciano, Amendola, strada statale 16, lungomare Zara, lungomare Spalato e Trieste.

E per finire a Teramo i controlli saranno effetuati, con autovelox, sulla strada statale nr. 80 tra le progressive chilometriche 79+500 e 82+500 nei giorni venerdì 14, lunedì 17 e mercoledì 26, Con telelaser sulla stada statale nr. 16 (Martinsicuro) sabato 8, martedì 18, giovedì 27 e sabato 29; sulla strada statale nr. 80 racc (Teramo-mare) sabato 15 e martedì 25; sulla strada statale nr. 81 (Teramo – Piano della Lenta) mercoledì 13; sulla strada provinciale nr. 28 martedì 11 e giovedì 20; sulla strada provinciale nr. 1 domenica 22; tutti gli altri giorni su strade statali e provinciali.