Autovelox Luglio 2021 in Abruzzo: ecco dove trovarli

Date, luoghi orari in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di Luglio in Regione

REGIONE – Nel mese di Luglio 2021 in Abruzzo in alcune tratte stradali saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità, al fine di invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti.

Di seguito segnaliamo i luoghi e le date nelle quali saranno attivi i controlli elettronici, proponendoci di giorno in giorno di indicare le ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate/pubblicate sui relativi siti istituzionali.

Provincia di Pescara.

A Loreto Aprutino i controlli saranno effettuati i giorni 1 (dalle 15 alle 18),8 (dalle 8.30 alle 12), 14 (dalle 8.30 alle 12)e 27 (dalle 8.30 alle 12).

Provincia di Chieti

L’ufficio di polizia municipale di Torrevecchia Teatina ha predisposto il calendario dei servizi di controllo della velocità sulla Fondo Valle Alento (SS 649) i giorni 2, 7, 14, 16 e 30.

Provincia di Teramo

La Prefettura di Teramo ha comunicato che I vigili urbani saranno con il telelaser ad Alba Adriatica su varie strade di competenza tutti i giorni d’iniziativa. Ad Ancarano controlli previsti Sp 57, in contrada Casette e a Villa Rozzi, il 5, 8, 12, 19, 21 e 27 luglio; in via Giovanni XXIII il 6, 9, 14, 16, 20, 23 e 28; sulla Sp 1 della Bonifica del Tronto il 3, 7, 10, 13, 17, 22, 24, 29 e 31; sulla strada comunale Massoni, all’innesto con la Sp 1, il 2 luglio, il 15, 26 e 30. A Bellante sulla Ss 80 tra i km 87 e 90+200, sulla Sp 16 e sulla Sp 262, il 6, 13, 20 e 27. A Campli autovelox sulla Sp 17 a Floriano al km 10+600 il 5, 6, 12, 13, 14, 19, 21 e 22 mentre, sulla stessa strada, al km 9+300 oggi, il 7, 8, 15, 20, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. A Castellalto i controlli saranno sulla Sp 150 in via Nazionale a Castelnuovo, al civico 315, il 9; sulla Sp 25/a a Petriccione in via Trieste domani e il 23; sulla Sp 23 a Castelnuovo, in via Vomano 86, il 14 e 30; sulla Sp 24/a a Villa Zaccheo in via Trento 12, il 7 e 28; sulla Sp 25/a al km 2+700, all’incrocio con la Sp 24/c a Casemolino, il 16. A Civitella del Tronto autovelox sulla Sp 2, dal km 29 al km 31, il 14 e 16; sulla Sp 8 nella frazione Favale, il 20; sulla Sp 14, al bivio di Santa Reparata, il 6; sulla Sp 8 nella frazione Santa Croce il 28. A Corropoli sulla Ss 259, in corrispondenza del centro abitato, il 30. A Montorio sulla Ss 80 al km 62+200 il 6, 12, 15, 22 e 27 mentre, sulla stessa strada, al km 60 il 3, 10, 18, 25 e 31. A Morro d’Oro sulla Ss 150 ai km 6+300 e 7+700 oggi, l’8, 13, 19, 23, 29 e 30.

A Mosciano Sant’Angelo in viale Della Pace il 6; sulla Ss 80 a Selva Piana il 16; in via Dante Alighieri il 27; sulle strade comunali tutti i giorni secondo le esigenze di servizio. A Notaresco sulla Ss 150 al km 13+360 il 5, 21 e 28; al km 12+020 il 26; al km 12+440 il 12. Controlli anche sulla Ss 553 al km 7+400 il 3 e 14, mentre, sulla stessa strada, al km 11+700 il 7. A Silvi controlli sulla Ss 16 (nelle vie Roma, Statale Sud, Statale Nord), in via Leonardo da Vinci, nelle contrade San Silvestro e Santo Stefano, sulla Ss 553 e sulla Sp 30, oggi, il 5, 8, 12, 15, 19, 22 e 29. A Teramo l’autovelox della polizia municipale sarà posizionato sulla sulla Ss 80 tra i km 79+500 e 82+500 (Piano d’Accio) tutti i giorni, esclusi festivi e prefestivi. A Tossicia controlli sulla Ss 150 al km 33+800 domani, il 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28 e 30.. La polizia stradale effettuerà controlli con il telelaser tutti i giorni d’iniziativa con due servizi di rilevamento a settimana: sulla Ss 16 a Martinsicuro; sulla Ss 80 raccordo (la superstrada Teramo-mare); sulla Ss 81 nel comune di Teramo; sulla Sp 28 Atri-Pineto; sulla Sp 1 del Tronto; sulla Sp 8 del Salinello.