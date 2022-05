Autovelox a Giulianova nelle vie Gramsci, Amendola e Mulino da Capo

Posizionati oggi i box arancioni che conterranno i dispositivi già in dotazione alla Polizia Municipale. Il Comandante Roberto Iustini: “Ben visibili anche da lontano, sono utili strumenti per scoraggiare l’alta velocità, troppo spesso all’origine degli incidenti nel perimetro urbano”

GIULIANOVA – Velocità dei veicoli sotto controllo, nei prossimi giorni, anche nelle vie Gramsci, Amendola e Mulino da Capo. Lungo ciascuna di queste strade, infatti, sono stati collocati questa mattina i box arancioni che a breve conterranno i rilevatori di velocità, già a disposizione della Polizia Municipale. Salgono in questo modo a sei, gli autovelox attivati a Giulianova.

“Il nostro impegno – spiega il Comandante della Polizia Municipale, il Maggiore Roberto Iustini – è principalmente quello di reprimere le condotte scorrette, soprattutto se pericolose per la propria e l’altrui incolumità. Controllare che i mezzi procedano entro i limiti di velocità previsti è uno dei nostri principali obiettivi e non, come spesso si crede, per far cassa con la riscossione delle multe. Lo dimostrano questi box arancioni, ben visibili anche da lontano. E’ comprovato, infatti, come essi siano ottimi deterrenti e come, una volta intravisti, inducano a decelerare automobilisti e motociclisti imprudenti. L’alta velocità, è noto, è ancora oggi una delle principali cause all’origine degli incidenti, anche gravi, che si verificano nel perimetro urbano”.