Autovelox febbraio 2020 in Abruzzo: dove trovarli

Date, luoghi orari in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di febbraio 2020 in Regione

REGIONE- Nel mese di febbraio 2020 in Abruzzo in alcune tratte stradali saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità, al fine di invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. Di seguito segnaliamo i luoghi e le date nelle quali saranno attivi i controlli elettonici, proponendoci di giorno in giorno di indicare le ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate/pubblicate sui relativi siti istituzionali.

Provincia di Chieti

L’Ufficio di Polizia Locale di Paglieta ha reso noto che il servizio di controllo elettronico per le violazioni del Codice della Strada sarà effettuato i giorni (dalle 9 alle 15) sulla Strada Provinciale119 Sangritana, al km 10+700.

Provincia di Teramo

La Prefettura di Teramo ha comunicato che la Polizia locale di Alba Adriatica effettuerà i controlli, con telelaser, su strade ricadenti in ambito comunale tutti i giorni d’iniziativa. Ad Ancarano la velocità sarà rilevata con autovelox sulla Strada Provinciale n. 57 Contrada Casette i giorni 05-12-14-19-27; in via Giovanni XXIII i giorni 03-06-10-17-20-22-28; sulla Strada Provinciale n. 1 Bonifica del Tronto i giorni 04-07-11-13-18-24-25-29; sulla Strada Comunale Massoni i giorni 01-08-15-21-26. A Bellante sulla Strada Statale n. 80 tra le progressive chilometriche 87+000 e 90+200, sulla Strada Provinciale n. 16 e sulla Strada Provinciale n. 262 i giorni 03-05-10-12-17-19-24-26.

A Campli l’autovelox sarà attivo sulla strada statale nr. 81 – Campovalano dalla progressiva chilometrica 24+780 e 24+ 850 nelle giornate del 10-13-17; sulla strada provinciale nr.17 Floriano dalla progressiva chilometrica 10+600 i giorni 03-04-05-06-07-11-12-14-18-19-20-21-24-25-26-27. A Castellalto sulla Strada Statale 150 Via Nazionale Civico 315 il 12 e 28, sulla Strada Statale 150 Via Nazionale Civico 41 i giorni 05-19, sulla Strada Provinciale 24/A Via Trento il 21, sulla Strada Provinciale 25/A Petriccione-Via Trieste nelle date del 0714 e 26. A Castiglione Messer Raimondo sulla Strada Statale n. 81 e sulla Strada Provinciale n 365 il giorno 07. A Civitella del Tronto l’autovelox sarà posizionato: sulla strada provinciale n. 8 Favale l’11; sulla strada statale n. 81 al km 16+300 il 03; sulla strada provinciale n. 2 dal km 29,000 al km 31,000 il giorno 219; sulla strada statale n, 31 Rocche di Civitella il 26.

A Giulianova nelle vie Cupa, Montello, per Mosciano, Amendola, Strada Statale n.80, Strada Statale n. 16, Lungomare Zara, Lungomare Spalato, Osini, Trieste, Colledoro tutti i giorni feriali.

A Mosciano Sant’Angelo in Via F. Crispi – Costa del Monte il giorno 06; in Viale della Pace il 18; sulla strada statale n. 80 Selva Piana l’11; in Contrada Maggi il 27. A Silvi sarà effettuato il controllo elettronico di velocità in via Leonardo Da Vinci, Contrada San Silvestro, Contrada Santo Stefano, Strada Statale n. 553 i giorni 07-14-17-21; mediante scout speed su tutte le chilometriche sopra elencate nelle date del 04-12-18-26. A Tossicia l’autovelox sarà attivo sulla strada statale n. 150 Km 33+800 (Petrignano) i giorni 04-07-12-15-18-21-26-29.

E per finire a Teramo i controlli saranno effettuati, con autovelox, sulla strada statale nr. 80 tra le progressive chilometriche 79+500 e 82+500 nei giorni 03- 10- 20- 27. Con telelaser sulla strada statale nr. 16 (Martinsicuro) i giorni 01-09-18-27; sulla strada statale nr. 80 racc (Teramo-mare) il 04-15-25; sulla strada statale nr. 81 (Teramo – Piano della Lenta) i giorni 06 e 13; sulla strada provinciale nr. 28 nelle date del 11-20; sulla strada provinciale nr. 1 i giorni 22 e 29. Tutti gli altri giorni su strade statali e provinciali.