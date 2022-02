Autostrada A25, chiusura notturna sull’interconnessione con l’A14

Strada di Parchi comunica che per lavori di manutenzione il tratto sarà chiuso dalle ore 22:00 del giorno 22 febbraio 2022 alle ore 06:00 del giorno successivo

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione della Società Terna, dalle ore 22:00 del giorno 22 febbraio 2022 alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura:

della rampa di interconnessione tra l’autostrada A25 e l’autostrada A14, limitatamente al traffico proveniente da Roma / L’Aquila e diretto verso l’Autostrada A14 in direzione di Ancona;

della rampa di interconnessione tra l’autostrada A14 e l’autostrada A25, limitatamente al traffico proveniente da Bari e diretto verso l’Autostrada A25 in direzione Roma / L’Aquila.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, ai veicoli provenienti da RM/AQ e diretti verso l’A14 in direzione di Ancona si consiglia di uscire allo Svincolo di Villanova e proseguire, seguendo le indicazioni per A14, fino alla stazione di Pescara Ovest/Chieti con direzione Ancona, mentre per i veicoli provenienti da Bari e diretti verso RM/AQ sarà disposta un’uscita obbligatoria allo Svincolo di Pescara Sud, da dove potranno proseguire sul Raccordo autostradale R12 (Asse Attrezzato) ed entrare in autostrada A25 tramite lo svincolo di Chieti/Pescara.