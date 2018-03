Autodifesa della donna, al via la 5° edizione a Pescara

PESCARA – Dopo il Convegno sulla “Violenza sulle donne nei luoghi di lavoro” al termine del quarto corso , la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pescara Tiziana Di Giampietro annuncia la 5° edizione del Corso gratuito di autodifesa per donne.

Il corso è frequentato ad ogni edizione da circa 100 donne, un’iniziativa che ha ispirato corsi simili, inaugurati quest’anno anche dai Comuni di Citta’ vicine, si tratta di lezioni rivolte a donne sopra i 14 anni, trimestrale, con il patrocinio del Comune e della Commissione comunale Pari Opportunità che ne è promotrice.

“Pronta a partire la quinta edizione del corso gratuito nel progetto anti violenza che la Commissione e l’assessorato alle Pari Opportunità ha voluto organizzare a Pescara – dice la presidente Tiziana Di Giampietro – Un corso che dobbiamo al maestro D’Andrea e ai suoi istruttori, che hanno dato un’impostazione particolare ai corsi, promuovendo alcune tecniche di apprendimento di tecniche che non richiedono forza e violenza, ma che consentono di guadagnare tempo e mettersi in salvo in caso di aggressione.

Questo non incita all’aggressività, ma prepara a una difesa e la Cpo ha voluto dare un’opportunità concreta in più alle donne che vogliono girare tranquille e con meno vulnerabilità. Negli anni scorsi abbiamo avuto tantissime iscrizioni, mi auguro che il successo avuto possa andare avanti e il corso essere organizzato anche in diverse zone della città”.