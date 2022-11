Audizioni per attori e danzatori al Teatro dei 99: come fare domanda

L’AQUILA – II Teatro dei 99 organizza un’audizione per attori/attrici, danzatori/danzatrici e cantanti per una nuova produzione 2023.

Si richiede:

attori: un testo recitato, o in versione di monologo, o accompagnato da una spalla, della durata massima di 5 minuti;

danzatori: una coreografia della durata massima di 2 min. di uno stile a scelta ( classico, jazz o contemporaneo);

cantanti: un brano a scelta, corredato di base musicale, della durata massima di 2 min e 30″.

Gli attori e i danzatori sono invitati a portare anche un brano cantato ( facoltativo).

L’audizione si terrà mercoledì 28 dicembre 2022 presso il Teatro dei 99, in Via Rocco Carabba all’Aquila, a partire dalle ore 10.30. ( il calendario degli orari sarà comunicato via mail).

Le candidature devono essere inviate via e-mail all’indirizzo teatrodei99@gmail.com entro e non oltre le 18.00 di martedì 20 dicembre 2022.

Specificare nell’email nome, cognome, disciplina per cui ci si presenta e allegare curriculum vitae corredato di foto a figura intera anche di scena.

La partecipazione all’audizione è gratuita.

Per ulteriori informazioni Teatro dei 99 : 0862-316578