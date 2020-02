Serata no per l’Impavida Ortona, sconfitta 3-0 a Siena

SIENA – Serata decisamente no per Nunzio Lanci & Co. che nell’anticipo straordinario di Siena sono scesi in campo privi dello smalto che ha contraddistinto gli abruzzesi in questa stagione. Ortona mai in partita e solo nelle prime battute del primo set riesce a giocare punto su punto con gli avversari. Poi, Siena prende il sopravvento. La serata negativa ha colpito questa volta un po’ tutti i reparti degli abruzzesi che hanno di certo facilitato un organico da urlo come quello di Siena.

Subito sorpresa all’annuncio degli starting six. Per la Sieco non c’è Marks e al suo posto si rivede Carelli. Primo set che parte molto equilibrato con Siena che tenta più volte la fuga prontamente stoppata dagli abruzzesi. Nella seconda parte del set, tuttavia, Carelli non riesce a pungere i padroni di casa, Siena alza il muro e così per la prima volta Siena prende il largo. Non è preciso l’attacco di Ortona che spesse volte non riesce a trovare il campo. Siena invece è cinica e sfrutta tutte le occasioni di ricostruzione. Sul finale di set, con un vantaggio di sei punti, Siena gestisce con tranquillità fino a condurre in porto il primo parziale. Secondo parziale che continua sulla falsa riga del primo, l’attacco ortonese continua a non funzionare come al solito, tanti sono gli attacchi finiti fuori direttamente. Sieco che nella parte finale del set prova una rimonta, riesce a tornare a -3 dai padroni di casa che però reagiscono bene. Romanò è imprendibile e Siena dilaga.

E dopo due turni consecutivi fuori casa, la SIECO ritrova l’abbraccio del pubblico amico. Domenica 16 febbraio alle 18.00 arriva ad Ortona la BCC Castellana Grotte, altra big di questo affascinante campionato di Serie A2.

TABELLINO

Emma Villas Aubay Siena – Sieco Service Impavida Ortona 3-0 (25/19 – 25/16 – 25/18)

Emma Villas Aubay Siena: Zamagni 6, Marra (L), Cappelletti, Falaschi, Lucconi, Gitto 8, Zanni, Smiriglia, Volpi (L) n.e., Mariano 11, Milan 16, Maruotti, Romanò 13. Allenatore: Gianluca Preziosi. Vice Allenatore: Omar Pelillo

Sieco Service Impavida Ortona: Simoni 7, Pesare (L), Bertoli 7, Sesto, Ottaviani 11, Pedron 1, Toscani (L), Del Frà, Salsi, Carelli 5, Marks, Astarita, Menicali 9. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice Allenatore: Mariano Costa.

Durata Incontro: 1h 18

• I Set: 26’

• II Set: 25’

• III Set: 27’

• IV Set:

• V Set:

Muri Punto:

• Ortona: 3

• Siena: 13

Aces:

• Ortona: 2

• Siena: 2

Errori Al Servizio:

• Ortona: 8

• Siena: 10

Arbitri Dell’Incontro:

• Primo: Noce Alessandro (Frosinone)

• Secondo: Carcione Vincenzo (Roma)