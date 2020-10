Attilio Sbedico professore universitario negli Stati Uniti

SAN VITO CHIETINO – Attilio Carmine Filippo Sbedico nacque a San Vito Chietino, in provincia di Chieti, in “via della Posta”, il 15 dicembre del 1880, da Giuseppe Vincenzo (trentaquattrenne “fabbricante” nato a Lanciano – figlio di Filippo e Maria Gaetana Croce) e da Errichetta Anna Maria Gargano nata a San Vito Chietino – figlia di Domenico e Costanza).

L’atto di nascita fu certificato dinanzi al Regio delegato straordinario cav. Giuseppe Atti. I suoi genitori si erano sposati, a San Vito Chietino, il 19 settembre del 1878. Attilio studiò e si laureò, nel 1903, nel Regio Collegio G.B. Vico di Chieti. Subito dopo, nel 1904 decise di recarsi negli Stati Uniti. Giunse ad “Ellis Islansd” a bordo del piroscafo “Ohute” per completare i suoi studi alla “University of Pennsylvania” (con una tesi su Giosué Carducci). Successivamente si trasferì in Illinois dove, nell’estate del 1911, sposò Ida J. Stolle dalla quale ebbre tre figli: Josephine (1913-1988), Beatrice (1914-2009) e Elena Attilia (1916-2006). Divenne insegnante di italiano, francese e fu ritenuto uno dei più preparati per le lingue romanze. Insegnò nelle Università della Pennsylvania, dell’Illinois e infine nella “università of Washington”.

Tenne numerose conferenze ed in particolare nei vari circoli italo-americani. Scrisse “Roma nel risorgimento”. Amava in particolare Gabriele D’Annunzio (aveva avuto occasione di incontrare “il vate”) e a lui dedicò il lavoro “The Influence of Friedrich Nietzsche on Gabriele d’Annunzio”. Riservò grande passione anche di Giosué Carducci. Nel 1910 tenne una serie di conferenze sullo scrittore e politico portoghese Teófilo Braga dal titolo “Teófilo Braga come uomo letterario” in cui sosteneva che il dottor Braga “incarna il miglior spirito letterario del suo tempo”.

Su “Illinois Magazine” pubblicò il suo ultimo lavoro intitolato” “Student Life at Italian Universities”. Poi purtroppo , nel 1916, arrivò per lui l’assai prematura morte. La rivista “Il Carroccio” così ebbe a scrivere: “E’ morto a Seattle dove occupava la cattedra di lingua italiana dell’Università di Washington, il prof. Attilio Sbedico. Aveva soli trent’anni. Diede lezioni d’italiano a Philadelphia, poi all’Università di Chicago, indi a Seattle, dove ha chiuso la sua onorata carriera di propagatore sulle coste del Pacifico dell’idioma nazionale”.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “ambasciatori della fame”