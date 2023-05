Attacco hacker ASL L’Aquila, l’appello di Elisabetta De Blasis

L’AQUILA – “Quanto accaduto ieri all’Azienda Sanitaria locale dell’Aquila, in cui un probabile attacco hacker ha reso impossibile l’utilizzo dei computer nella struttura arrecando un grave disagio ai pazienti e ai lavoratori, è una situazione che va monitorata con attenzione”, così l’on. Elisabetta De Blasis, Europarlamentare membro della Commissione Ambiente e della Sottocommissione Sanità.

“I dati sanitari e la sicurezza nella gestione degli stessi – ha aggiunto De Blasis – rappresentano una problematica che sta assumendo un peso sempre più rilevante anche all’interno dell’Unione Europea.

Per salvaguardare i pazienti e implementare una sanità al passo con i tempi sto lavorando come relatore ombra per il Gruppo Identità e Democrazia nella Commissione ENVI del Parlamento Europeo sul dossier legato allo “Spazio europeo dei dati sanitari”.

Durante i negoziati, sto ponendo l’attenzione sulla necessità di semplificare la burocrazia proteggendo allo stesso tempo i dati dei cittadini, che devono poter manifestare il loro consenso all’utilizzo degli stessi.

Come medico cardiologo, durante la pandemia da Covid-19, ho potuto apprezzare quanto l’utilizzo delle nuove tecnologie possa essere fondamentale per la vita dei pazienti, consentendo anche controlli da remoto e in territori scarsamente coperti da servizi pubblici.

Tuttavia, – conclude l’Europarlamentare – la sicurezza nella gestione di questi dati deve essere imprescindibile e le strutture sanitarie devono poter essere protette da possibili pericolose ingerenze esterne”.