Atri, riaperto al traffico un tratto della strada statale 553

ATRI – Anas (Gruppo FS Italiane) ha riaperto al traffico il tratto della strada statale 553 tra i km 26,200 e 27,500 nel territorio comunale di Atri (TE). Il tratto in questione era stato chiuso dalla precedente amministrazione provinciale di Teramo.

La Struttura Territoriale Anas Abruzzo è entrata nella gestione della SS 553 di Atri dal 12 settembre 2018 a seguito di sottoscrizione di Verbale di Consegna del 28 agosto con il quale è stato reso attuativo il trasferimento di competenze da Provincia ad ANAS in ottemperanza a quanto espressamente previsto dal DPCM 20.02.2018 relativo alla revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionali della Regione Abruzzo.

Tale passaggio di consegne è avvenuto escludendo il tratto di strada compreso km 26,200 al km 27,500 in quanto, alla data di sottoscrizione del verbale, il tratto stradale era ancora ancora oggetto di cantiere da parte della Provincia di Teramo e chiuso al transito veicolare.

Nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla formalizzazione del trasferimento di competenze i tecnici Anas avevano infatti constatato che i lavori appaltati su l tratto in questione non erano stati di fatto eseguiti a causa di un contenzioso con la Impresa Appaltatrice.

Circostanza questa che aveva comportato non solo la protrazione della chiusura dell’arteria stradale per più di cinque anni, ma anche il successivo innesco di fenomeni di dissesto dell’intero corpo stradale ormai in continua evoluzione a causa della totale assenza di qualsiasi attività manutentiva.

Lo scorso 4 dicembre 2019, a seguito di risoluzione contrattuale da parte della Amministrazione Provinciale e Impresa Appaltatrice, Anas è entrata nelle disponibilità del tratto stradale ed ha avviato da subito i lavori necessari per il ripristino dell’infrastruttura per la riapertura al transito veicolare.

I lavori sono stati avviati infatti il giorno successivo e i primi interventi hanno riguardato il consolidamento del tratto di statale attraverso la progettazione di opere idrauliche per la regimentazione delle acque piovane e di opere di contenimento e consolidamento.

É stata prevista la nuova installazione di barriere di sicurezza per l’intero tracciato secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di sicurezza della circolazione.

I lavori ultimati consentono di riaprire al transito veicolare un tratto chiuso da più di cinque anni con i conseguenti benefici per l’abitato di Atri che a causa della chiusura ha sopportato il passaggio di tutti i mezzi in transito sulla SS 553 nel proprio centro cittadino.