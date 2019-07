Atessa in Jazz, il programma 2019

La kermesse musicale è in programma il prossimo 26 e 27 luglio con i concerti di Alice Ricciardi Quartet e Lorenzo Tucci Quartet special guest Karima

ATESSA – Torna Atessa in jazz, sotto la direzione artistica del batterista Lorenzo Tucci. Saranno due serate di grande Jazz con artisti di grande livello internazionale. Particolare rilievo sarà data in questa edizione alle voci femminili, con due grandi protagoniste del jazz italiano. Il 26 Luglio salirà sul palco di Atessa in jazz Alice Ricciardi con il suo quartetto stabile, energia e classe fanno di lei un’artista molto apprezzata nel mondo del jazz anche oltre oceano. Il 27 Luglio suonerà la band di Lorenzo Tucci che vedrà come special guest Karima, una cantante molto eclettica, con grinta e personalità, protagonista del festival di Sanremo nel 2009. Al gruppo si aggiungerà anche il sassofonista Max Ionata.

“Atessa è una cittadina che da sempre ama molto la musica – afferma il direttore artistico Lorenzo Tucci – e merita delle proposte artistiche importanti. Il mio obiettivo è quello di portare avanti, con passione e supportato dall’amministrazione comunale, che ringrazio sempre per la fiducia accordatami, questa tradizione, con lo scopo di soddisfare vari tipi di pubblico, e cercando di proporre sempre artisti diversi, capaci di stimolare la curiosità e l’attenzione di tutti”.

PROGRAMMA

26 Luglio

ALICE RICCIARDI Quartet

LET’S FACE THE MUSIC AND DANCE

Piccole alterazioni di dizione, timbro, tempo, dettagli della melodia e dell’armonia di canzoni famose come “Smoke Gets In Your Eyes” o più oscure come ”Guess Who I Saw Today”, fanno inaspettatamente brillare le note, gli accordi e le parole, come cristalli investiti dalla luce. Alice Ricciardi, voce tra le più interessanti nel panorama internazionale, accompagnata da un trio di straordinari musicisti quali Pietro Lussu al pianoforte, Vincenzo Florio al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria, rende omaggio al repertorio della Golden-Age vocale dei grandi autori come Jerome Kern, Hoagy Carmichael, Rodgers & Hart, Cole Porter, Irving Berlin, attraverso un personale e distintivo approccio. Lo swing dirompente e dinamico, come anche il senso di sospensione, l’allusione, sono tutte espressioni che l’ascoltatore completa in una miriade di personali interpretazioni. Let’s face the music and dance.

ON STAGE

Alice Ricciardi – voce

Pietro Lussu – piano

Vincenzo Florio – contrabbasso

Carlo Battisti – batteria

27 Luglio

LORENZO TUCCI trio special guest KARIMA

“Il talento internazionale della batteria Lorenzo Tucci, con il suo tocco inconfondibile, ospita per questo concerto Karima, straordinaria voce soul jazz. Karima Ammar è riuscita a costruirsi , nel tempo, una carriera solida e una reputazione di eccellenza nel mondo dello spettacolo. Le sue doti interpretative non comuni sono state notate e apprezzate da pubblico, critica e addetti ai lavori, e le hanno portato opportunità che hanno notevolmente arricchito il suo bagaglio personale, rendendola una cantante eccezionale ed estremamente versatile. Con un’attenzione particolare alle sonorità moderne, spazio all’improvvisazione e con un occhio attento alle contaminazioni Lorenzo e Karima daranno vita ad un concerto intrigante e dagli sviluppi imprevedibili. Tutto è impreziosito dalla presenza di due personalità del jazz italiano: Andrea Rea, pianista sopraffino e dallo stile unico, e Daniele Sorrentino al contrabbasso, garanzia di classe e solidità. Per Atessa in jazz 2019 questo progetto si impreziosisce della presenza del grande sassofonista Max Ionata , anche co-leader insieme a Tucci e Deidda del trio ThreeOne”.

ON STAGE

Lorenzo Tucci – batteria

Karima – voce

Max Ionata – Sax

Andrea Rea – pianoforte

Daniele Sorrentino – contrabbasso