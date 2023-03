Atessa, corso gratuito per over 60 sull’uso di app e smartphone

ATESSA – L’Amministrazione Comunale organizza un corso base, gratuito, per il corretto uso di app e smartphone riservato a cittadine e cittadini over 60. “Con questo corso, afferma l’Assessore alla digitalizzazione Marianna Apilongo, intendiamo dare supporto ai cittadini meno giovani e fornire una breve panoramica sull’uso della tecnologia in sicurezza, sui comportamenti da adottare e su quelli da evitare. Spiegheremo cos’è e come si installa un’applicazione sullo smartphone e lo SPID: come richiederlo, come usarlo, a cosa serve”.

Le lezioni si terranno il martedì, a settimane alterne, presso la Biblioteca comunale o la sala polivalente di Montemarcone.

Info e modulistica per l’adesione al corso sono a disposizione sul portale www.comunediatessa.it .