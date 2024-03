Nel 2023 confermato il trend in crescita con 1013 donazioni effettuate e 55 nuovi donatori rispetto ai 37 del 2022

SAN SALVO – Si è svolta nella mattinata di domenica 3 marzo, nella sede comunale inaugurata lo scorso 14 ottobre, la 47° Assemblea dell’AVIS Comunale di San Salvo nel corso della quale il Presidente Amleto D’Aloisio, a nome del Direttivo, ha relazionato sui positivi risultati associativi del 2023.

“Non posso che aprire questa seduta ringraziando quanti, nell’anno appena trascorso, hanno permesso di raggiungere questi dati. Ed è dunque con grande soddisfazione, consapevole che tanto possiamo e dobbiamo ancora fare, che vi comunico che nel 2023 si è ha confermato il trend di crescita degli ultimi anni. Tutti gli indici sono stabili e positivi con 1013 donazioni effettuate e 55 nuovi donatori rispetto ai 37 del 2022. Un incremento positivo che mi riempie di orgoglio e di cui tutti dobbiamo andare fieri, ma che deve spingere ciascuno di noi a fare di più e meglio, a continuare a lavorare per coinvolgere le nuove generazioni, futuro dell’Associazione”. Queste le prime parole espresse dal Presidente dell’AVIS Comunale di San Salvo, Amleto D’Aloisio che, nel ringraziare tutti i donatori, ha rivolto parole di gratitudine anche al Direttivo che ha lavorato con entusiasmo e dedizione per il raggiungimento di questi ottimi risultati”.

Il Presidente ha poi rivolto un sentito ringraziamento alle direzioni di Amazon e NewArk che hanno supportato l’Associazione nelle giornate di promozione e raccolta sangue con l’autoemoteca regionale.

“La nostra Comunale – ha precisato il Presidente – si conferma la quinta a livello provinciale come numero di donazioni a dimostrazione che il lavoro fatto è stato recepito ben dai donatori e che l’aumento dei soci è il segnale positivo di un silenzioso lavoro svolto finora. Ma non dobbiamo e non possiamo fermarci qui, dobbiamo pertanto continuare sulla strada intrapresa divulgando ancor di più, e soprattutto tra i giovani, l’importanza della donazione del sangue”.

“Il 2023 – ha proseguito il Presidente prima di sottolineare i progetti e gli obiettivi del 2024 – è stato per noi un anno importante, abbiamo acquistato ed inaugurato la nuova sede, un luogo dove incontrarsi, riunirsi e progettare il nostro futuro ed il futuro della nostra Comunità. E’ stato poi un anno ricco di soddisfazioni e progetti realizzati come le giornate di raccolta del sangue, di formazione nelle scuole e tanti altri recepiti tutti con entusiasmo e positività.

“Sono convinto – ha chiosato D’Aloisio – che per mantenere e migliorare questi risultato, dobbiamo pianificare ,nel 2024,attività per un coinvolgimento maggiore dei giovani, dobbiamo lavorare e programmare altre giornate formative nelle scuole e non solo, sensibilizzare tutti, sull’importanza del Sangue, quale elemento vitale di Vita, e sulla sua donazione . Alcuni progetti sono già in corso altri li pianificheremo nel corso di questi mesi”.

“L’obiettivo da raggiungere nel 2024 – ha concluso D’Aloisio – sono i 600 donatori (attualmente siamo 562) e le 1.100 donazioni anno. Sono certo che con l’impegno e la perseveranza di ciascuno di noi e della nostra bella comunità raggiungeremo questi dati. Grazie a tutti voi, grazie a tutti i donatori. Viva la Solidarietà, viva la Donazione, viva la Vita”.