Assemblea annuale 2023 dell’Alfa Club Abruzzo a Giulianova

Presentato oggi il calendario ufficiale del 2023. L’11 giugno previsto raduno e presentazione del libro a Giulianova

GIULIANOVA – Nella sala conferenze di Villa Fiorita, alla presenza del direttivo e dei soci dell’Alfa Club Abruzzo (affiliato al RIAR – Registro Italiano Alfa Romeo), il Presidente Patrizio Impullitti ha relazionato sul bilancio del 2022 ed illustrato il programma per tutto il 2023. Dopo il successo dell’anno passato, con due importanti raduni a L’Aquila e Pescara, il club abruzzese si appresta a festeggiare il 16 aprile all’autodromo di Monza i 60 anni della casa automobilistica Autodelta, in seguito divenuta il reparto corse dell’Alfa Romeo, con la possibilità di girare in pista.

Il 14 maggio, ad Arese, raduno auto storiche e visita alla collezione del museo storico e partecipazione all’evento dedicato al progettista Giovanni Busso. L’11 giugno, questa volta a Giulianova lido come prima tappa abruzzese, nei saloni del Kursaal lido, presentazione del libro storico sull’attività ininterrotta del Club con foto e testi dedicati al mondo Alfa Romeo in Abruzzo, oltre alla mostra statica di auto di pregio in Piazza del Mare. Una parte del libro sarà dedicato al motor sport di cui il club (unico in Italia) ha partecipato a tutte le gare europee negli anni 2000, quando l’Alfa Romeo vinceva con la 155, 156 e Giulietta.

Il 9 luglio il club si ritroverà a Pacentro e Pescocostanzo. Il 24 settembre sarà la volta di Lanciano per l’ultimo appuntamento in Abruzzo. I primi di ottobre, a Castorano (AP), organizzerà un raduno con i colleghi del locale club Ferrari. Il 28 e 29 ottobre, a Bologna, per partecipare alla fiera internazionale di auto storiche. Il sodalizio chiuderà la stagione a Magione (PG), presso l’autodromo dell’Umbria, per l’ultima gara del Trofeo Spartaco Dini.