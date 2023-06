FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia ha indetto alcuni bandi, pubblicati sul sito istituzionale fossacesia.org per l’assegnazione di aree nel Parco comunale Baya Verde, sul Lungomare sud di Fossacesia Marina, tra la spiaggia e la Via Verde, da destinare a mercatini estivi per automarket, chioschi temporanei, per attività food e no food e per la vendita di prodotti enogastronomici abruzzesi. Il mercatino sarà aperto tutti i giorni della settimana, a partire dal prossimo 1° luglio e fino al 31 agosto 2023, salvo proroga al 30 settembre, con orario dalle ore 10 alle ore 24. Quanti sono interessati potranno far pervenire la domanda entro le ore 12 del 23 giugno 2023. La richiesta di partecipazione potrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente tramite via telematica, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune@pec.fossacesia.org precisando nell’oggetto a quale bando si intende rispondere.

“E’ una soluzione sperimentale, che abbiamo deciso di intraprendere per rivitalizzare il parco, che mostrava segni d’incuria – chiarisce il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Il project financing che avevamo proposto nella speranza d’incontrare l’interesse di qualche imprenditore, è andato deserto perché gli investimenti sull’area sarebbero stati troppo importanti sul piano finanziario. Per questa ragione, si è ritenuto percorrere altre vie e rendere comunque lo spazio attrattivo per i turisti. Abbiamo anche cercato finanziamenti pubblici senza risultato, poichè non ci sono, fino ad oggi,bandi Pnrr e regionali che riguardano interventi come la sistemazione di Baya Verde”. Inoltre, sono stati necessari interventi da parte dell’Amministrazione Comunale soprattutto per restituire sicurezza all’area, con il rifacimento degli impianti elettrici e dell’illuminazione, procedendo alla bonifica del verde. “Oggi, Baya Verde- aggiunge l’assessore Danilo Petragnani- si presenta come un parco accogliente e ospitale e siamo certi che la presenza del mercatino sarà ben accolto da tutti e da quanti soggiorneranno a Fossacesia”.