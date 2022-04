Asd Atoms’ Chieti: il roster 2022 e la gara d’esordio

CHIETI – Tutto pronto a Chieti per la prima giornata del campionato nazionale di softball, serie A2: sabato 16 aprile (gara 1 – h. 17:00, gara 2 – h. 19:30) esordio stagionale per le ragazze dell’Asd Atoms’ Chieti, impegnate sul diamante di Chieti Scalo, contro le avversarie del Macerata softball. Un esordio che si preannuncia ricco di emozioni per la squadra teatina del presidente Luigi Salvatore, neopromossa in serie A2, dopo la storica vittoria ai playoff, lo scorso settembre.

Tante le novità sulla panchina dell’Atoms’: innanzitutto l’arrivo del manager bolognese Gianfranco Casano, che affiancherà nella gestione della squadra il direttore sportivo Loredana Marino e il coach Giancarlo Martella, già sulla panchina dell’Atoms’ nelle ultime due stagioni di serie B.

Inoltre l’arrivo del nuovo main sponsor, Nuova Ldf Verniciature, che supporterà la squadra nella stagione 2022. L’azienda, leader nel settore delle verniciature industriali, da sempre accosta il proprio nome a quello delle realtà sportive locali, credendo fortemente nel valore formativo che lo sport ha nel percorso di crescita dei ragazzi.

Al via dunque una stagione lunga e impegnativa per il Chieti, inserito in un girone di ferro con Marche, Toscana, Emilia, Veneto e Friuli. In calendario 14 giornate, tra andata e ritorno, tutte giocate con la formula del doppio incontro: spicca la testa di serie Macerata, che nel 2021 ha dominato il girone, sconfitta di misura solo agli spareggi per la A1. Poi il Chieti dovrà affrontare le due trasferte lontanissime in Veneto e Friuli, rispettivamente contro Rovigo e Castions di Strada (Ud). Nel girone teatino anche le formazioni bolognesi di Longbridge 2000 e New Bologna e le toscane Nuove Pantere (Lucca) e White Tigers (Massa Carrara).

«Un girone formato da team competitivi e tecnicamente molto attrezzati – commenta il presidente Salvatore. Per noi la serie A2 rappresenta una bella sfida: siamo una neopromossa, veniamo dalla serie B e giocare a questi livelli servirà per far fare esperienza, soprattutto alle atlete più giovani».

ROSTER 2022: Alessia D’Andreamatteo, Giorgia D’Aviero, Giulia D’Aviero, Emma Del Sindaco, Alexia Diana, Giorgia Di Santo, Lisa Ferrara, Virginia Gigante, Sara Mammarella, Alessia Marcone, Margherita Pasqualoni, Giada Pavone, Silvia Picciani, Anna Salvatore, Alisya Terrenzio.