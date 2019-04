Asd Atletico Sambuceto promosso in B, premiazione nel comune di SGT

L’assessore Ferraioli ha consegnato un trofeo alla società che centrato un successo sportivo storico per la città

SAN GIOVANNI TEATINO – Successo sportivo storico per la città di San Giovanni Teatino. L’Asd Atletico Sambuceto ha vinto il campionato regionale calcio a 5 di serie C, conquistando con una giornata di anticipo la promozione nel campionato nazionale di serie B.

Nella mattinata di venerdì 19 aprile 2019, l’Amministrazione Marinucci ha inteso gratificare la società, l’allenatore, lo staff e i giocatori sambucetesi, con la coppa che l’assessore allo sport Roberto Ferraioli ha consegnato nelle mani nel capitano Nathan Il Grande. Alla cerimonia, nella sala Giunta del Comune, sono intervenuti il vicepresidente giocatore Andrea Gianvittorio, il giocatore Luca D’Amico e la ‘mascotte’ Macello Gaye.

“Questa promozione è un motivo di grande orgoglio per la nostra città – dice il Sindaco Luciano Marinucci – questi ragazzi hanno dimostrato grande determinazione e un forte spirito di squadra. La nostra Amministrazione crede nei valori dello sport, che possono facilmente essere messi in pratica anche nella vita: se si crede fortemente in un obiettivo, si può raggiungere con sacrificio, costanza e lealtà”.

Non è il primo successo stagionale dell’Asd Atletico Sambuceto che si era aggiudicata la coppa Italia regionale. “Quando venimmo in Comune per riceve le congratulazioni dell’Amministrazione comunale – dice Nathan Il Grande – prendemmo l’impegno di tornare ad aprile con la promozione in serie B. Un promessa che siamo straordinariamente felici di aver mantenuto”.

Una stagione da incorniciare per il calcio a 5 sambucetese. Peccato per l’eliminazione alle finali nazionali di Coppa Italia. “Arrivata non sul campo – tiene a precisare Nathan Il Grande – la partita ai quarti l’avevamo vinta, ma un cavillo burocratico ci è costato l’eliminazione. Ora il nostro obiettivo è far bene nella serie B Nazionale”.

“Sono assolutamente orgoglioso di questi ragazzi – ha dichiarato l’assessore Ferraioli – che hanno dato lustro allo sport sambucetese in tutto la regione e, sono sicuro, la prossima stagione saranno all’altezza dei campi nazionali”.