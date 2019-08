Arte in Natura nel ricordo del pittore Montauti

Bambini e ragazzi di Pietracamela, Crognaleto e Fano Adriano sulle orme delle monumentali pitture rupestri lasciate dal celebre artista teramano

TERAMO – Hanno percorso i sentieri di Pietracamela che portano alle grotte di Segaturo alla scoperta delle monumentali pitture rupestri realizzate negli anni ’60 dal celebre pittore teramano Guido Montauti insieme al gruppo “il Pastore bianco” da lui fondato. Hanno studiato le sue opere guidati dall’artista Jörg Cristoph Grünert, vincitore del Premio Internazionale Montauti 2014, e dalle artiste Cam Lecce e Gianna Cortellini. Fino a cimentarsi loro stessi nella pittura su pietra ispirandosi alle forme, ai segni e ai paesaggi che la natura crea.

Così dal 29 al 30 luglio oltre 30 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di Pietracamela, Crognaleto e Fano Adriano hanno ripercorso, studiato e rielaborato le opere di grande valore artistico e antropologico che il celebre pittore teramano Guido Montauti ha lasciato al suo paese natio Pietracamela. Il laboratorio Arte in Natura, promosso dal centro di educazione ambientale Scuola Verde con l’associazione Deposito dei Segni in collaborazione con il Comune di Crognaleto, Fano Adriano e Pietracamela, è stato organizzato all’interno del progetto RAdiCI selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’evento conclusivo a Nerito di Crognaleto

Mercoledì 7 agosto gli artisti Cam Lecce e Jörg Cristoph Grünert ripercorreranno insieme ai bambini e ai ragazzi di Pietracamela, Crognaleto e Fano Adriano l’opera del celebre pittore teramano Guido Montauti e l’esperienza vissuta nei tre giorni di laboratorio. Appuntamento per l’evento conclusivo del laboratorio di arti visive Arte in Natura mercoledì 7 agosto alle ore 17.30 nella sala polifunzionale Bruno Di Fortunato della sede municipale di Nerito di Crognaleto. L’ingresso è libero.

La mostra a Fano Adriano

Le opere di arte rupestre realizzate dai bambini e dai ragazzi di Pietracamela, Crognaleto e Fano Adriano saranno esposte in una mostra aperta dal 5 al 24 agosto, dalle ore 18 alle 20, nella sala polifunzionale del Comune di Fano Adriano.