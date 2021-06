Arriva dall’Abruzzo il miglior vino rosato dal “5StarWines” di Vinitaly

Si tratta del Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2020 “Orsetto Oro” di Casal Thaulero, che ha ricevuto un punteggio di 92/100

ORTONA – Il Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2020 “Orsetto Oro” di Casal Thaulero ha ricevuto il trofeo speciale “Miglior Vino Rosato” dalla selezione “5StarWines – The Book 2022” di Vinitaly, organizzata da Veronafiere. Un riconoscimento molto prestigioso per la cantina Casal Thaulero e la Doc Cerasuolo d’Abruzzo, sempre più rilevante in Italia e a livello internazionale, che arriva in concomitanza della Giornata Mondiale dedicata ai vini Rosè (International Rosè Day).

Il Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2020 “Orsetto Oro” è ottenuto da uve montepulciano prodotte in provincia di Chieti. Dal colore rosa ciliegio tenue, ha un bouquet intenso con sentori di frutta da cui si sprigionano i profumi di marasca e cerasa. Al sapore è armonico e persistente. Si abbina perfettamente alla cucina di pesce, in particolare ai brodetti, pasta al sugo e formaggi. E’ ottimo con la pizza. Ideale come aperitivo a bordo piscina.

“L’assegnazione del trofeo speciale “Miglior Vino Rosato” al nostro Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2020 “Orsetto Oro” è un riconoscimento di altissimo valore. – dichiara l’enologo Davide Dias, Responsabile Tecnico di Casal Thaulero – Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con me per il raggiungimento di questo importante risultato. Credo che la Doc Cerasuolo d’Abruzzo abbia ancora tanto da esprimere, soprattutto all’estero, perché non ha nulla da invidiare ai più rinomati rosé internazionali. Il nostro compito deve essere di promozione di questa Doc per portare l’Abruzzo nel mondo attraverso l’autenticità delle sue uve autoctone. E’ fondamentale continuare a lavorare in questo senso per il miglioramento della sostenibilità e la valorizzazione dei territori più vocati.”

“Siamo orgogliosi di questo titolo, – afferma Domenico Bomba, Presidente di Casal Thaulero – che premia l’impegno quotidiano dei nostri vignaioli e ci sprona nel continuare a lavorare con la massima dedizione per produrre, sempre di più, uve di ottima qualità”.

Il Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2020 “Orsetto Oro” ha ricevuto un punteggio di 92/100, il più alto nella categoria dei rosati partecipanti alla selezione 5StarWines-the Book 2022, a seguire ci sono i vini che hanno ottenuto la valutazione di 91/100 come il Montepulciano d’Abruzzo Doc 2018 “Orsetto Oro”, Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva 2012 “Anniversary” e il Pecorino Terre di Chieti Igt 2020 “Mr. Peco”.

Il 5StarWines-the Book, giunto alla quinta edizione, è una degustazione di tre giorni che punta i riflettori su tutte le cantine che investono nel miglioramento dei propri vini. A degustare e attribuire un voto in centesimi ai vini partecipanti c’è una giuria di wine professionals altamente qualificati provenienti da tutto il mondo. L’edizione 2020 di 5StarWines, la “Agile”, ha visto partecipare più di 2.000 campioni. Di questi, 847 sono stati selezionati e inseriti nella guida 5StarWines – the Book 2022.