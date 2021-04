Area dello Stampalone, consegnati i lavori sulle provinciali 23/A e 27/B

Di Francesco: “la viabilità di questa zona merita una particolare proprio per la presenza di tante aziende che devono poter contare su una viabilità accessibile e di una comunità cui va garantita la sicurezza”

ATRI – Un lavoro molto atteso non solo dai cittadini ma anche dalle aziende del Nucleo Industriale: sono stati consegnati questa mattina (Ditte Di Sabatino Giuseppe e e Pietro Marano) i lavori di sistemazione delle provinciali 23/A nell’area dello Stampalone ricadenti nel Comune di Atri e e 27/B nel perimetro del Comune di Pineto. Una spesa di 200 mila euro, i lavori dovranno essere terminati in 60 giorni e ricomprenderanno la sistemazione del sottopasso dell’autostrada A/14 dove si verificano frequenti allagamenti: per evitarli saranno sostituite le attuali pompe e revisionato tutto il sistema di sollevamento.

“Una rete viabile sottoposta a numerosi stress, dove convivono frazioni popolose, aziende agricole e nuclei industriali con la mole di traffico pesante che questo comporta. Si tratta di una prima importante risposta sui tratti più critici con la sostituzione della segnaletica, il rifacimento degli asfalti e la sistemazione del sottopasso” dichiara il consigliere delegato alla viabilità, Gennarino Di Francesco: “per quanto ci riguarda sappiamo che la viabilità di questa zona merita una particolare proprio per la presenza di tante aziende che devono poter contare su una viabilità accessibile e di una comunità cui va garantita la sicurezza”.