Aran Cucine Panther Roseto – Basket Roma 64-44

ROSETO DEGLI ABRUZZI – A sei minuti dal termine del terzo quarto, le ARAN Cucine Panthers Roseto sono sotto 27-33, ma soprattutto sembrano in difficoltà come raramente lo sono state in questa stagione. In attacco, in difesa, a rimbalzo. Una mezzoretta più tardi, la partita termina 64-44 e le ragazze di coach Orlando festeggiano la seconda vittoria in tre partite della Pool Promozione, la nona in altrettante uscite casalinghe di questo campionato.

In questi due significativi flash è racchiusa gran parte della partita di Roseto. Che come da tradizione delle ultime settimane si è accesa e spenta, ma questa volta è salita di tono quando contava per davvero: ha iniziato l’ultimo quarto con un parziale di 15-0, ha annebbiato l’attacco delle capitoline con una perfetta esecuzione della difesa a zona, ha sfruttato l’ormai incontenibile vena realizzativa di Alice Lucchesini nella metàcampo offensiva. E ha strappato gli applausi di un pubblico numeroso e caloroso, ancor più che nella vittoria su Esquilino di due settimane fa.

Tre indizi, a qualsiasi livello, costituiscono ormai una prova: l’impatto dell’ex giocatrice di Empoli è quello di un potenziale crack per la categoria. 15 punti di media, dodici triple realizzate, ambientamento superlativo nella nuova realtà: di tempo per trovare la sostituta della sfortunata Mingardo ne è servito, ma è valsa la pena di aspettare. Non che sia stato uno one-woman-show, anzi: le Pantere l’hanno come al solito vinta di squadra, con Duran e Kotnik in doppia cifra, con Lucente e Albanese fondamentali nel momento dell’allungo.

Inevitabile proiettarsi già al prossimo impegno, probabilmente il più difficile di questa Pool Promozione: Roseto sarà di scena sabato prossimo (ore 18:15) sul campo della Stella Azzurra Roma, l’unico parquet sul quale ha sempre perso nelle ultime due stagioni. Ma soprattutto, avrà di fronte la capolista di questo girone: vincere significherebbe riprendersi il trono, e lanciare un segnale importante.

TABELLINO

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO-BASKET ROMA 64-44 (16-11; 27-26; 43-40)

ROSETO: Marini ne, Demojana ne, Albanese 7, Lucente 7, Zanetti 3, Azzola, Schena, Duran Calvette 12, Lucchesini 18, Kotnik 12, Atanasovska 3, Rizzati 2. Coach: Orlando.

ROMA: Di Stefano 2, Pragliola 3, Lucantoni 4, Cedolini 13, Fantini 4, Belluzzo, Benini 6, Aghilarre 10, Cenci 2, Marini, Manocchio. Coach: Bongiorno.

POOL PROMOZIONE-3°GIORNATA

ARAN Cucine Panthers Roseto-Basket Roma 64-44

Magnolia Campobasso-Stella Azzurra Roma oggi

Pink Terni-Esquilino 42-50

Virtus Aprilia-San Raffaele Roma 64-56

CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 14*

ARAN Cucine Panthers Roseto 14

San Raffaele Roma 10

Pink Terni 8

Basket Roma 8

Magnolia Campobasso 6**

Virtus Aprilia 4

Esquilino 4*

PROSSIMO TURNO

Stella Azzurra Roma-ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato 26, ore 18:15)

Esquilino-Virtus Aprilia (sabato 26, ore 20:00)

San Raffaele-Pink Terni (domenica 27, ore 20:00)

Basket Roma-Magnolia Campobasso (giovedì 31, ore 19:45)