Arabona – Futura Volley Teramo: la presentazione del match

TERAMO – Dopo un debutto perfetto con il netto 3-0 sul Centrodiesel Pagliare, la LG Impianti Futura Volley Teramo si prepara alla prima trasferta della sua stagione. Oggi, sabato 30 gennaio, con orario di inizio fissato alle 18:00, le biancorosse di coach Jana Kruzikova faranno visita alle rossoblù della Tekno Prog Polymatic Pescara, al Palazzetto dello Sport di Manoppello Scalo.

Le pescaresi, lo scorso anno, ben figurarono nel campionato di B2, chiudendo, prima dello stop causato dalla diffusione del Covid-19, con due brillanti vittorie con Pagliare e Battipagliese.

L’Arabona è reduce da un’ottima partita in casa di Porto San Giorgio, persa al tie-break con i parziali di 25-19; 25-19; 19-25; 17-25; 19-17. Occhi puntati sulla forza offensiva delle pescaresi, con in particolare Dodi e Romano realizzatrici di 14 e 11 punti nella trasferta marchigiana. Gara particolare per Cecilia Di Marco, Sofia Masciantonio, Marta Di Carlo e Francesca Imprescia, che troveranno da avversario Giulia De Paulis, ex capitano del CUS L’Aquila e, appunto, ex compagna di squadra delle biancorosse.

Per la LG Impianti, l’impegno con la Tekno Prog arriva con la massima fiducia e compattezza dell’intero ambiente, forti anche del ritorno in campo al Pala San Gabriele che, dalla prossima settimana, ospiterà il campionato nazionale. La gara tra Arabona e Futura sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook LG Impianti Futura Volley Teramo.