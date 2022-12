“Apri, leggi…e scopri i miei misteri”, rassegna letteraria a Corropoli

CORROPOLI – “Apri, leggi…e scopri i miei misteri” è la rassegna letteraria organizzata dall’associazione “La Metamorfosi” in collaborazione con il Comune e l’associazione Amnis-Consulenza e Formazione che fino a giugno 2023 ospiterà a Corropoli, nei locali della sede de “La Metamorfosi” (via F. Speca n. 5), sette tra autrici e autori.

Si inizia il 22 dicembre alle ore 21 con Mirna Tarquini e il suo Il libro sordo, romanzo d’esordio di ambientazione abruzzese. A presentare il volume dialogando quindi con l’autrice, originaria di Corropoli, sarà Cristina Di Monte. In una località di mare della costa abruzzese si consuma, nel breve giro di un’estate, una vicenda d’ amore e d’amicizia tra adolescenti precocemente segnati dalla vita e dalla solitudine. La passione per i libri, un gatto totem, la cognizione del dolore e la ricerca della felicità sono gli ingredienti di Il libro sordo, romanzo che rivela una scrittura intensa e immaginifica capace di trasportare il quotidiano in una dimensione mitica e universale.

«Obiettivo della rassegna – dichiara Marco Ricci, presidente de “La Metamorfosi” – è quello di educare all’ascolto, sviluppare l’attenzione e stimolare la curiosità attraverso le opere presentate, che siano poesie o romanzi o ancora saggi, ma anche il rapporto dialettico con autrici ed autori. Crediamo molto nel valore della cultura come fattore di crescita e nella necessità di rinvigorire le relazioni umane mediante occasioni d’incontro come quelle che, appunto, verranno proposte nel corso dei sette mesi in cui si snoda la nostra rassegna».

Per il 2023 appuntamenti con Francesco Galiffa (22 gennaio), Giuliana Sanvitale (26 febbraio), Nicolino Farina (26 marzo), Ornella Albanese (30 aprile), Igor De Amicis (28 maggio) e Franco Giacoia (11 giugno).