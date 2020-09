Appenino Centrale Festival Cinematografico oggi a Caramanico Terme

Sabato 19 settembre 2020 dalle 16.30 appuntamento presso l’ex Convento delle Clarisse: il programma completo della giornata

CARAMANICO TERME – ‘Appenino Centrale’ è un festival cinematografico itinerante che unisce la cultura della montagna a quella delle arti visive e della letteratura nello scenario dei borghi più belli dell’Appennino abruzzese. Proiezioni cinematografiche, trekking letterari, presentazioni di libri, laboratori digitali per l’infanzia, animeranno 5 serate tra il Parco Nazionale d’Abruzzo e quello della Majella tra il mese di Settembre e Ottobre 2020. Si parte il 19 settembre, alle 16.00, negli spazi dell’ex Convento delle Clarisse, a Caramanico Terme (Pescara). L’ingresso è gratuito, per sostenere la partecipazione popolare e garantire la valorizzazione di luoghi magici del territorio abruzzese.

Per la realizzazione di “Appenino Centrale Film Festival” è stata siglata una partnership con il “Trento Film Festival”, uno dei più antichi festival cinematografici italiani ancora in attività, che affronta temi di cultura montana, esplorazione, alpinismo e ambiente. Un’altra collaborazione cinematografica di rilievo è stata siglata con la sede abruzzese del Centro Sperimentale di Cinematografia, tramite la proiezione di opere realizzate dai propri studenti durante l’evento. Il coinvolgimento di CNA – Cinema e Audiovisivo – sez.Abruzzo, prevede la creazione di incontri pubblici con autorevoli rappresentanti del settore audiovisivo.

Previsto il coinvolgimento di autori di rilievo nazionale. In occasione della prima tappa dell’evento sono stati invitati: il regista nastro d’argento Nicola Ragone che presenterà il suo ultimo documentario “Vado Verso Dove Vengo”, realizzato per Matera 2019 – Capitale Europea della Cultura, e il suo ultimo cortometraggio “Soffio“, con protagonista l’attrice pescarese Lucrezia Guidone; il produttore Globo d’oro Stefano Chiavarini, che presenterà l’opera “Scaramucce” del talentuoso regista lucano Alfredo Chiarappa. Inoltre, tra le attività collaterali, è prevista un’escursione pomeridiana in natura a cura di MajaAmbiente, la presentazione del libro “Cronache delle Restanza” di Savino Monterisi e il concerto di apertura a cura del cantautore Domenico Imperato.

Il Festival è organizzato dall’associazione “Local evolution” con il sostegno della Fondazione Carispaq, in collaborazione con il cinema “Postmodernissimo” di Perugia, BlumagmaFactory e l’associazione “Pescasseroli e’W“, con il patrocinio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Parco Nazionale della Majella, Cna- cinema e audiovisivo sez.Abruzzo e le amministrazioni comunali di Scanno (Aq), Pescasseroli (Aq), Villetta Barrea (Aq), Sulmona (Aq) e Caramanico (Pe).

PROGRAMMA

ore 16:30: Alla scoperta del borgo, visita nel centro storico di Caramanico con le guide di Majambiente e tappa finale al Convento

ore 17:15: Presentazione del libro “Cronache della Restanza” di Savino Monterisi alla presenza dell’autore

ore 18:30: Concerto acustico del cantautore Domenico Imperato

ore 21:00: Proiezione dei cortometraggi “Scaramucce” di Alfredo Chiarappa e “Soffio” di Nicola Ragone

ore 22:00: Proiezione del documentario “Vado verso dove vengo” e, a seguire, talk con il regista nastro d’argento Nicola Ragone

PRENOTAZIONI: le prenotazioni si effettuano al numero n.3295943566 o via mail: info@controconvento.org