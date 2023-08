L’Aquila, aperture straordinarie del Mammut al Castello agosto 2023

Per tutto il mese di agosto e fino al 3 settembre le aperture del Mammut al Castello Cinquecentesco saranno quotidiane; chiusura il 7 e il 21

L’AQUILA – Da ieri 1 agosto, le aperture del Mammut al Castello Cinquecentesco dell’Aquila saranno quotidiane fino al 3 settembre.

Per la prima volta un periodo lungo e continuativo in cui sarà possibile visitare l’imponente fossile, preziosa testimonianza risalente a 1.300.000 anni fa, ogni giorno, compreso il ponte di Ferragosto e, su decisione del nostro Museo, anche lunedì 28 per la Perdonanza. Nel book shop del Castello, appositamente allestito e gestito da Opera Laboratori Fiorentini, è disponibile una linea di gadget dedicata al Mammut e realizzata in materiale sostenibile.

All’interno del Bastione Est sono fruibili i QR Code inseriti sui pannelli per approfondimenti tematici in italiano e in inglese, anche con lettore audio, pubblicati sul sito del Museo.

Nel mese di agosto gli unici due giorni di chiusura saranno lunedì 7 e 21

Le aperture straordinarie estive del mammut si concluderanno domenica 3 settembre.

CASTELLO CINQUECENTESCO

Orario 9.30/19.30 (chiusura biglietteria ore 19.00)

Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi superiori alle 20 persone all’indirizzo: mn-abr.urp@cultura.gov.it

Biglietto unico, valido anche per il MuNDA: intero 5 €, ridotto 3 €, gratuito al di sotto dei 18 anni

LA SEDE DEL MuNDA in via Tancredi da Pentima (ex Mattatoio)

Orario: 8.30/19.30 (chiusura biglietteria ore 19.00)

Con il biglietto del Mammut sarà possibile visitare anche la sede del MuNDA all’ex Mattatoio, di fronte alle 99 cannelle, fino al 3 settembre, dove è allestita la mostra “Il Maestro di Campo di Giove. Ricomporre un capolavoro” curata da Federica Zalabra e Cristiana Pasqualetti con un allestimento inedito: apparati virtuali, pannelli didattici, pannelli tattili e QR Code per approfondimenti tematici. Per la prima volta viene esposto il patrimonio illecitamente sottratto 121 anni fa a Campo di Giove in una ricomposizione resa possibile dall’azione sincrona e congiunta di vari protagonisti che ha permesso il recupero delle tavolette del XIV sec., il più grande ciclo narrativo dedicato al Santo.

Domenica 27 , alle ore 17.00 ultima visita guidata della tiflologa e percorso tattile sulla mostra, adatta anche a persone con disabilità visiva

Anche il MuNDa sarà aperto tutti i giorni di agosto, con esclusione di lunedì 7 e 21

Entrata gratuita in entrambe le sedi il 6 agosto e il 3 settembre per #domenicalmuseo