Apertura uffici postali di Montesilvano nella settimana di Ferragosto

MONTESILVANO – Anche durante la settimana di Ferragosto Poste Italiane garantirà la presenza e i servizi negli uffici postali di Montesilvano. In particolare, da martedì 16 a sabato 20 agosto, la sede di Montesilvano Spiaggia 2 (corso Umberto 410) sarà regolarmente operativa secondo il consueto orario continuato 8.20-19.05 (il sabato fino alle 12.35).

Dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) saranno invece sempre disponibili gli altri due uffici postali della città: Montesilvano Spiaggia (corso Umberto 34) e Montesilvano Spiaggia 1 (via Togliatti).

Per facilitare l’accesso al servizio, Poste Italiane informerà i cittadini sia attraverso appositi avvisi affissi negli uffici postali con gli orari e le sedi più vicine aperte, sia attraverso il sito www.poste.it e le app aziendali.

Si ricorda che in provincia di Pescara sono disponibili 60 ATM Postamat di cui 58 in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24 per prelevare denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.

I servizi di Poste Italiane sono sempre disponibili anche online (sito poste.it, app “Ufficio Postale” e “Banco Posta”) attraverso cui è possibile svolgere alcune operazioni come l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini e la gestione del conto corrente.