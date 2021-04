Apertura straordinaria Centro Trasfusionale dell’ospedale civile di Pescara

Domenica 25 aprile dalle ore 8.30 alle 12 apertura straordinaria per andare incontro alle esigenze dei donatori e permettere ad un numero sempre maggiore di persone di compiere questo gesto tanto importante

PESCARA – Si terrà domenica 25 aprile, dalle ore 8.30 alle 12, l’apertura straordinaria del Centro Trasfusionale dell’ospedale civile di Pescara, per andare incontro alle esigenze dei donatori e permettere ad un numero sempre maggiore di persone di compiere questo gesto tanto importante. Le scorte di sangue vengono consumate con rapidità a causa delle necessità in crescita dettate sia dal supporto per l’area Covid che dal flusso continuo delle attività nelle sale operatorie.

“Anche se il momento che stiamo vivendo tende ad isolarci, nessun donatore di sangue è mai veramente solo”, afferma la presidente di Fidas Pescara Anna Di Carlo, “in lui battono all’unisono i cuori delle persone che ha aiutato. Noi siamo grati a tutti i nostri donatori e invitiamo chi non lo è ad avvicinarsi alla cultura della donazione”.

Per garantire il distanziamento interpersonale e una maggiore sicurezza sia per i donatori che per gli operatori, bisogna prima prenotarsi chiamando il numero Fidas 085/298244. La procedura di prenotazione è attiva ormai da un anno e si è ritenuta necessaria a causa dell’emergenza Covid. Gli spostamenti per effettuare la donazione di sangue sono sempre consentiti.

Fidas Pescara conta più di 13 mila iscritti ed è attiva da decenni all’interno del Centro Trasfusionale dell’ospedale civile di Pescara.