Aperitivi creativi a Pescara al Granchio Royal: ecco quando

PESCARA – Uno dei simboli della ristorazione della riviera adriatica torna ad accogliere i suoi ospiti e lo fa con una riapertura in piena sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche. Il Granchio Royal, il ristorante che affianca il gourmet Café Les Paillotes, fiore all’occhiello della buona cucina, torna a portare una ventata di novità direttamente sul mare e rilancia con gli aperitivi creativi ogni sabato e domenica dalle 11.30 alle 18.

Si tratta di un primo importante passo verso un graduale ritorno alla normalità, a cui si affianca l’apertura del Lido delle Sirene, la spiaggia attrezzata che rispetterà accuratamente tutte le norme per godere in sicurezza la gioia di sole e mare in questa estate 2021.

La struttura, già nota perché amata da attori e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, torna a ricevere i propri clienti dopo aver adottato tutte le precauzioni igieniche, con il personale formato appositamente per affrontare la situazione. La sicurezza del cliente è al primo posto, e tanta è la voglia di ripartire con nuove proposte culinarie che spaziano dalla pizzeria (con sei nuove pizze) al ristorante di pesce e carne con la braceria, fino al sushi, tutto curato nei dettagli e realizzato con prodotti di stagione e di alta qualità.

Per assaporare le nuove prelibatezze in totale sicurezza basta prenotare il tavolo al numero 085/61809. Rimane attivo il servizio di asporto con ritiro in sede o con consegna a domicilio.