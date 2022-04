Anzuino Marimpietri, la storia del sindacalista negli Stati Uniti

BARETE – Anzuino Marimpietri nacque a Barete, in provincia dell’Aquila, il 28 agosto del 1881. Anzuino decise di tentare il “sogno americano”. Giunse ad “Ellis Island”, nel 1903, sul piroscafo “Calabria”. In Abruzzo aveva già appreso, in maniera mirabile, l’arte sartoriale. A Chicago, dove era giunto, trovò subito lavoro nell’industria dell’abbigliamento. Frequentò la scuola serali e prese lezioni per corrispondenza per migliorare la sua istruzione. Lui, socialista convinto, si avvicinò da subito al mondo sindacale (fu amico di Luigi Antonini altro grande sindacalista italo-americano – nato a Vallata in Irpinia).

Quando iniziò lo lo storico sciopero del 1910 (dei Sarti Italiani di Chicago) Anzuino lavorava alla “Hart Schaffner Marx” (fondata nel 1887). Quando lo scioperò terminò, dopo 17 settimane, Anzuino era ormai ritenuto un vero leader sindacale. Fu capace di coinvolgere innumerevoli donne lavoratrici. Fu lui a riuscire a rendere uniti tutti i lavoratori grazie ad interminabili riunioni in varie lingue (i lavoratori erano anche di altre nazionalità). In quei giorni ci furono durissimi scontri tra manifestanti e polizia. Da quella lotta nacque il sindacato “Amalgamated Clothing Workers of America” noto con la sigla “ACWA” (sindacato conosciuto per il suo sostegno al “sindacalismo sociale” e alle cause politiche progressiste). Anzuino ne divenne, nel 1914, membro del Comitato esecutivo. Fu anche Presidente della “Coat Makers’ Local” (lavoratori del settore fabbricanti di cappotti). Anzuino portò avanti il lavoro come capo del reparto prezzi.

Fu veterano di tutte le battaglie che gli operai dell’abbigliamento combatterono a Chicago dal 1910 in poi. Più tardi, come agente commerciale per il neonato “Chicago Joint Board” della “ACWA” fu anche un leader dello storico sciopero dei lavoratori dell’abbigliamento del 1915 e dell’aspra campagna che organizzò il “Chicago Market” nel 1919. Anzuino conosceva sulla punta delle dita i processi dell’industria, dei sistemi di pagamento dei salari, del rapporto tra le tariffe a cottimo e il carattere del lavoro. Di lui si diceva: “non ha eguali nel settore”. A lui venivano portate per la regolazione le innumerevoli controversie sulla fissazione di nuove tariffe a cottimo.

Nei casi che venivano portati dinanzi al “Trade Board” per il regolamento la testimonianza di Marimpietri da sola era garanzia sufficiente per il presidente dell’equità del tasso. Tanto amministratore quanto militante divenne assistente cassiere della “Trust & Savings Bank” alla sua prima apertura nel 1922. Gestì il pionieristico sistema di assicurazione contro la disoccupazione della “ACWA” iniziato nel 1923 e, nel 1938, divenne vicepresidente della” Amalgamated Health & Life Insurance Co.”. Nel tempo libero si dilettava a comporre poesie. Nel 1920 sposò Mae Messer. Anzuino Marimpietri morì, aveva 93 anni, 14 giugno 1975 a Chicago.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “ambasciatori della fame”